Alejandro Ursino fue promovido a Gran Maestro Noveno Dan

El Maestro Alejandro Ursino estuvo presente en sábado pasado 13 de diciembre en la ciudad de La Plata en la mesa de examen para graduaciones altas de el Taekwondo ITF, para instructores mayores; maestros y grandes maestros.

“Fue una jornada de mucho trabajo técnico que duró 3 horas, con una temperatura extrema, pero se logró una gran jornada”, detalló Ursino.

El maestro Alejandro Ursino, después de más de 40 años de práctica y enseñanza en el arte, es promovido a la graduación más importante del taekwondo ITF, Gran Maestro noveno Dan: “Una gran satisfacción y felicidad por recibir esta graduación después de tantos años de trabajo, y dedicación a todos mis alumnos. Muchas gracias a lo que siempre están apoyando a mi academia, abrazo grande para todos, y como siempre seguimos trabajando durante todo el año”, enfatizó el instructor.

Cabe recordar que, en nuestra localidad, se dictan clases los días lunes; viernes y sábados en el Centro de Jubilado y en el CEF, para niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, a partir de 5 años en adelante sin límite de edad. Si estás interesad/a comunicate al 22:41 55 3561.