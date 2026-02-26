Batakis y Álvarez recorrieron barrios en construcción

La ministra de Hábitat, Silvina Batakis Junto a nuestro intendente Juan Manuel Álvarez, recorrieron distintos barrios donde avanzan las obras de viviendas que ya están cambiando la realidad de muchas familias de nuestra comunidad.

Además, visitaron el inicio de obra de la Casa de Adultos Mayores, un proyecto muy especial que contempla la construcción de 12 dúplex destinados exclusivamente a personas mayores de nuestra comunidad.

Este programa tiene una característica solidaria e innovadora: las viviendas no se heredan, sino que, una vez que el beneficiario ya no la ocupa, vuelven a la Municipalidad para ser adjudicadas a otro vecino o vecina del mismo grupo etario. Una política pública pensada para cuidar y acompañar a nuestros adultos mayores, garantizando que el beneficio siga llegando a quienes más lo necesitan.

Gacetilla Municipal