Angus: se acerca la cumbre de una de las razas ganaderas líderes de la Argentina

Del 22 al 26 de septiembre se realizará la 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° Exposición del Ternero Angus.

La ciudad bonaerense de Cañuelas se prepara para recibir a uno de los eventos más importantes del calendario ganadero: la Semana Angus de Primavera. Por segundo año consecutivo, la 46° «Exposición Nacional Angus de Primavera» y la 25° «Exposición del Ternero Angus» se desarrollarán en el Centro de Remates y Exposiciones Angus, en el kilómetro 87 de la Ruta Provincial 6.

Dentro del programa, el próximo jueves 25 de septiembre a las 12:30 hs. habrá una presentación de Equinoterapia, en la cual participará el centro ecuestre Ranchos, invitado por la Asociación Pampeana «el Zorzal» de Equinoterapia y Equitación Deportiva.

Esta, es una propuesta que incluye pato y polo para niños, además de actividades de conexión, caricias y paseos a caballo.

La jornada se realizará en la pista del predio, con acceso gratuito mediante acreditación previa. «Una experiencia única para disfrutar en familia, con el apoyo de El Zorzal y AAAEPAD (Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados)», invitan.

Vuelve la Semana Angus de Primavera con predio renovado

La exposición será una vidriera de excelencia para visualizar lo mejor de la genética bovina, al mismo tiempo que generará contactos comerciales y fortalecerá la comunidad del sector.

Al respecto, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, hizo referencia a las expectativas que tienen desde la entidad: «Es un evento más que importante para nuestra asociación, es la segunda exposición de primavera que vamos a hacer en nuestro centro y este año con la particularidad que vamos a inaugurar nuestro salón de eventos donde recibiremos a todos los socios, criadores y amigos para disfrutar de todas las instalaciones que hemos creado en Cañuelas y que creemos que es una forma de darle cada vez más servicios a los socios, a los criadores de todas las razas y de todas las especies». Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, también señaló cuáles son principales ejes de participación del evento. «Para nosotros es un orgullo acompañar nuevamente a la Asociación Argentina de Angus en esta gran cita. Nuestro objetivo es potenciar cada edición, sumando innovación, expositores y comunicación para que criadores, cabañeros, productores y familias vivan una experiencia integral. La genética de elite, la interacción con las nuevas generaciones y el fortalecimiento de los vínculos comerciales son ejes centrales de esta muestra que refleja la fortaleza y el futuro de la ganadería argentina».

En este sentido, cabe destacar que al igual que en la última expo habrá un gran calendario de remates. Al momento hay 8 subastas confirmadas de hacienda vía Streaming y TV. De lunes a viernes, Sáenz Valiente Bullrich, Campos y Ganados, Madelán, Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jáuregui Lorda levantarán el martillo.

Semana Angus con apoyo oficial

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación confirmó su participación en esta nueva edición, reafirmando su apoyo a una raza que se consolidó como sinónimo de excelencia genética y calidad de carne a nivel global. «El acompañamiento busca reconocer el aporte de la genética Angus para mejorar los niveles productivos de la ganadería argentina y fortalecer el diálogo con los productores», destacaron desde la cartera nacional.

La organización estará a cargo de la Asociación Argentina de Angus, con el respaldo de Expoagro por cuarto año consecutivo. El encuentro contará con la participación de las principales cabañas del país y ofrecerá juras, remates y actividades que combinan tradición, innovación y negocios para toda la cadena de valor ganadera.

En esta edición, el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas sumará nuevas mejoras pensadas para ampliar la comodidad y los servicios disponibles para expositores, criadores y visitantes. Entre las novedades más destacadas, se inaugurará el nuevo salón de eventos de la entidad, un espacio moderno y versátil concebido bajo estándares de vanguardia.

Con instalaciones que priorizan tanto la funcionalidad como el bienestar animal, el predio refuerza su valor como punto estratégico para el desarrollo de los grandes encuentros ganaderos del país, consolidando la unión entre tradición, innovación y excelencia.

Una agenda cargada de actividades

La 46° «Exposición Nacional Angus de Primavera» y la 25° «Exposición del Ternero Angus» ofrecerán juras, remates, capacitaciones y propuestas recreativas en un cronograma intenso que combina lo técnico con lo social.

Lunes 22 de septiembre

-Ingreso y Admisión desde las 8:00 hs

-Remate SVB TV (mañana)

-Remate Campos y Ganados Streaming (tarde)

Martes 23 de septiembre

-Ingreso y Admisión hasta el mediodía

-Remate Madelán (Streaming) y Mondino (TV)

-Inauguración del SUM y cóctel

-«Camino a los Campeones»

-Peña organizada por el Ateneo Angus

Miércoles 24 de septiembre

-Remate Colombo y Magliano (TV)

-Jura Junior (Ateneo Angus)

-Concurso de Jurados para periodistas

-Remate Monasterio Tattersall en el MAG

-Jura de Lotes (Terneros y Adultos)

Jueves 25 de septiembre

-Jura de Terneras y Hembras a Bozal

-Remate Pedro Noel Irey (TV)

Viernes 26 de septiembre

-Jura de Terneros y Machos a Bozal

-Remate Jáuregui Lorda (TV)

-Entrega de premios y cóctel de cierre

Con genética de elite, actividades para toda la familia y un espacio pensado para los negocios, la «Exposición Angus de Primavera 2025» promete ser una verdadera celebración de la ganadería argentina.

