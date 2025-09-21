Ranchos: servicio cloacal en carga

ABSA informa que debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona, sumado a la descarga de conexiones irregulares de desagües pluviales, la red cloacal se encuentra afectada.

Esta situación genera carga en el sistema y desbordes ocasionales en la vía pública.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.