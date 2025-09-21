Triple podio para Liliana Tagliabué en el Nacional de Pesca de Santa Fe

El más alto nivel piscatorio entre aficionados federados de toda Argentina compitió desde el 18 al 20 de septiembre en la Costanera de Santa Fe Capital.

El “Campeonato Nacional Federativo de Pesca Deportiva Santa Fe Capital 2025” fue organizado por la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento, y contó con la participación de 9 federaciones, 180 deportistas y 3 modalidades de pesca.

Allí, estuvo presente la ranchera Liliana Tagliabué, integrando el equipo de FePyLBA (Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires), y logrando junto a Constanza Chapa, un segundo y tercer puesto en la categoría Damas por equipo, en el Torneo Nº 1 y Torneo Nº 3.

Además, FePyLBA se coronó subcampeón por Federación, detrás de Santa Fe, que se quedó con muchos de los premios en juego.

La actividad deportiva oficial dio inició el jueves 18 desde la mañana, con la prueba de caña libre por especies, una particular prueba que permite sumar con la captura de 30 variedades diferentes. Cada pescador tiene la posibilidad de computar hasta 3 piezas de cada una, con medida mínima de 15 cm. Cada pieza suma un punto por cada cm, más un bonus de 100 puntos adicionales si se completa las tres extracciones de la especie.

El viernes 19, la segunda competencia fue de caña 2.50 m, es decir, equipo de una mano. Se pesca con gateras y toda pieza capturada sumará un punto. La rapidez y agilidad del pescador hace la diferencia. Al día siguiente, el cierre tuvo lugar con la prueba final de caña libre. La competencia fue con tabla y se adjudicaron 2 puntos a cada pieza mayor a 15 cm y un punto adicional cada 5 cm. Al igual que en el torneo apertura, fue la oportunidad de buscar distancia, sin limitaciones a lo largo de los equipos. En la noche, se realizó la cena de coronación de campeones y la despedida de las delegaciones.

De la competencia participaron pescadores federados de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Ciudad de Buenos Aires. El último Nacional se concretó en 2024, en Misiones. En aquella oportunidad, y por segundo año consecutivo, Buenos Aires se coronó campeón tras adueñarse de la mítica Challenger de Capyl en 2022 en la escollera de Quequén.

Las delegaciones estuvieron integradas por ocho pescadores de la categoría mayores; cuatro de senior (más de 55 años). También los equipos de damas y juveniles tendrán cuatro integrantes.

Imágenes: Disfrutando de la pesca (Transmisión en vivo de Capyl)