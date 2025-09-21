Ranchos fue sede del regional de Juegos Bonaerenses en Adultos Mayores

Se realizó este sábado la etapa Regional de Torneos Bonaerenses en Adultos Mayores, clasificatorio para las finales de Mar del Plata. Rodolfo Spinosi y Gregorio Maggi clasificaron en Truco Intergeneracional.

publicidad

Las actividades tuvieron lugar en el C.E.F de Ranchos, donde recibieron una importante cantidad de delegaciones de localidades vecinas.

En la ocasión, se disputaron las siguientes disciplinas:

Burako, Taba, Sapo, Truco, Chinchón, Mus, Escoba de 15 y Lotería.

Los representantes por General Paz:

Chinchón: Elisabet Fernández;

Truco Mixto: Loyola Luisa y Volmer Waldemar;

Burako: Ponce de León Miguel;

Sapo Masculino: Díaz Miguel;

Sapo Femenino: Quinteros María Angélica;

Lotería Carrera Liliana;

Escoba de 15: Villamayor y Castañeda;

Sapo Intergeneracional: Torres Ubaldo y Malla Ariel;

Taba Mixta: Costanzo Mirta;

Truco Ambos sexos: Ramos Juan y Ramos Mauricio;

Truco Intergeneracional: Spinosi Rodolfo y Maggi Gregorio

“Fue una gran jornada, por suerte el tiempo nos acompañó, y para cuando llegó la tormenta las delegaciones estaban llegando a su destino”, analiza el responsable de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de General Paz, Prof. Horacio Tebes, quien además, brinda sus “felicitaciones a los clasificados, y un agradecimiento a los profesores y colaboradores. Mi agradecimiento a Mario Gómez por prestarnos el restaurant”.

El martes tendrá lugar la otra parte del regional. En este caso será con Natación, Tejo y Newcom.

GALERÍA DE IMÁGENES