Walter Borges en el Torneo del Fin del Mundo

Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre se llevó a delante en Ushuaia, la VII edición del Torneo del Fin del Mundo Selknanm Spirit edition. Una competencia de tiro práctico, en la cual estuvo presente el ranchero Walter Borges.

La actividad se desarrolló en la ciudad más austral del país, y fue de carácter internacional, con la participación de los mejores tiradores de Sudamérica.

En las primeras dos jornadas fue el pre match, y entre el 1 y 2 del presente mes el main match de Nivel III, con 16 etapas y 290 disparos

Contacto con el integrante del Tiro Federal 2 de Abril, Gustavo Oliva Gerli.

Balance de la VII Edición del Torneo FDM de Tiro Práctico que contó con 80 tiradores de Brasil, Uruguay y Paraguay sumados a los locales y nacionales.

Compartimos la entrevista lograda este martes en la 94.1 FM del Sur.