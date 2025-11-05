Demoran a dos hombres que circulaban en vehículo con patente apócrifa

Personal del Comando de Prevención Rural de General Paz, en conjunto con personal EPC Ranchos, identificó un vehículo Renault Kangoo color blanca, sin dominio colocado en la parte trasera, en el cual se trasladaban dos personas de sexo masculinos, mayores de edad.

Una vez interceptado el rodado, se constató que en la parte delantera poseía un dominio colocado, el cual no coincidía con el grabado en los cristales. Ante esta eventualidad, los efectivos proceden a trasladar a los hombres, y rodado, al asiento físico del CPR, sito en la localidad de Alegre, donde “se mantuvo comunicación telefónica con la Ayudantía Fiscal local, la cual enterada de los hechos acontecidos, dispuso se los notifique a los masculinos de lo dispuesto en el Art 1.60 por el Averiguación de ilícito, y que se realicen diligencias de rigor”, informaron fuentes allegadas a la investigación.

Cabe remarcar que los hombres son cuidados de La Plata.