Cómo impacta la baja de Patente que proyecta la Provincia para 2026

De aprobarse la ley fiscal, el 75% de los contribuyentes pagará menos de patente que durante este año.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires mandó este miércoles a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, junto con el Presupuesto y la solicitud de endeudamiento. Y uno de los ejes centrales que impactará en el bonaerense es la reducción nominal de la Patente Automotor. Según el proyecto, el 75% de los contribuyentes pagará menos que en 2024.

De acuerdo a lo que informó el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, habrá una baja de la Patente Automotor, que beneficiará a 3 de cada 4 bonaerenses. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos”, afirmó y agregó: “Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”.

De esta manera y si finalmente la Legislatura le da el visto bueno, la iniciativa corregirá los saltos de alícuota que se habían generado por la suba del precio de los autos y la falta de actualización en 2025.

La baja de la patente se logrará ya que la tabla de 15 tramos que manejaba ARBA tendrá 5. En los 15 tramos la alícuota mínima era del 3,64% y una máxima del 5%; ahora será una tabla de 5 tramos, con una alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%. Con estas medidas, la provincia de Buenos Aires tendrá el pago de la Patente más baja dentro las grandes jurisdicciones.

La ley, en concreto, hace modificaciones para bajar nominalmente el impuesto sobre unos 2 millones de vehículos. Si se aprueba, las nuevas escalas de acuerdo al Gobierno serían:

Tramo 1

(VF $ 2.606.900)

Marca: FIAT

Código: Palio Attractive 5p

Modelo: 2017

Impuesto anual 2025: $112.909

Impuesto anual 2026: $131.742

Diferencia anual: $18.833

Valor cuota: $13.174

Tramo 2

(VF $ 18.086.600)

Marca: FIAT

Código: Cronos Drive 1.3

Modelo: 2021

Impuesto anual 2025: $377.837

Impuesto anual 2026: $222.910

Diferencia anual: $154.927

Valor cuota: $22.291

Tramo 3

(VF $ 24.582.500)

Marca: VOLKSWAGEN

Código: Nuevo Polo Track

Modelo: 2024

Impuesto anual 2025: $905.623

Impuesto anual 2026: $409.861

Diferencia anual: –$495.762

Valor cuota: $40.986

Tramo 4

(VF $ 37.828.000)

Marca: VOLKSWAGEN

Código: Taos Comfort

Modelo: 2024

Impuesto anual 2025: $2.406.889

Impuesto anual 2026: $904.050

Diferencia anual: –$1.502.839

Valor cuota: $90.405

Tramo 5

(VF $ 59.029.250)

Marca: VOLKSWAGEN

Código: Taos Highline

Modelo: 2025

Impuesto anual 2025: $2.982.066

Impuesto anual 2026: $1.831.501

Diferencia anual: –$1.150.565

Valor cuota: $183.150

Tramo 5 (otra variante)

(VF $ 56.835.000)

Marca: JEEP

Código: Compass Serie S

Modelo: 2025

Impuesto anual 2025: $2.522.717

Impuesto anual 2026: $1.728.316

Diferencia anual: –$794.401

Valor cuota: $172.532

