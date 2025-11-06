Cómo impacta la baja de Patente que proyecta la Provincia para 2026

De aprobarse la ley fiscal, el 75% de los contribuyentes pagará menos de patente que durante este año.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires mandó este miércoles a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, junto con el Presupuesto y la solicitud de endeudamiento. Y uno de los ejes centrales que impactará en el bonaerense es la reducción nominal de la Patente Automotor. Según el proyecto, el 75% de los contribuyentes pagará menos que en 2024.
De acuerdo a lo que informó el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, habrá una baja de la Patente Automotor, que beneficiará a 3 de cada 4 bonaerenses. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos”, afirmó y agregó: “Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que en la Ley Impositiva 2024, gracias a una reformulación de las tablas”.
De esta manera y si finalmente la Legislatura le da el visto bueno, la iniciativa corregirá los saltos de alícuota que se habían generado por la suba del precio de los autos y la falta de actualización en 2025.
La baja de la patente se logrará ya que la tabla de 15 tramos que manejaba ARBA tendrá 5. En los 15 tramos la alícuota mínima era del 3,64% y una máxima del 5%; ahora será una tabla de 5 tramos, con una alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%. Con estas medidas, la provincia de Buenos Aires tendrá el pago de la Patente más baja dentro las grandes jurisdicciones.
La ley, en concreto, hace modificaciones para bajar nominalmente el impuesto sobre unos 2 millones de vehículos. Si se aprueba, las nuevas escalas de acuerdo al Gobierno serían:
Tramo 1
(VF $ 2.606.900)
Marca: FIAT
Código: Palio Attractive 5p
Modelo: 2017
Impuesto anual 2025: $112.909
Impuesto anual 2026: $131.742
Diferencia anual: $18.833
Valor cuota: $13.174
Tramo 2
(VF $ 18.086.600)
Marca: FIAT
Código: Cronos Drive 1.3
Modelo: 2021
Impuesto anual 2025: $377.837
Impuesto anual 2026: $222.910
Diferencia anual: $154.927
Valor cuota: $22.291
Tramo 3
(VF $ 24.582.500)
Marca: VOLKSWAGEN
Código: Nuevo Polo Track
Modelo: 2024
Impuesto anual 2025: $905.623
Impuesto anual 2026: $409.861
Diferencia anual: –$495.762
Valor cuota: $40.986
Tramo 4
(VF $ 37.828.000)
Marca: VOLKSWAGEN
Código: Taos Comfort
Modelo: 2024
Impuesto anual 2025: $2.406.889
Impuesto anual 2026: $904.050
Diferencia anual: –$1.502.839
Valor cuota: $90.405
Tramo 5
(VF $ 59.029.250)
Marca: VOLKSWAGEN
Código: Taos Highline
Modelo: 2025
Impuesto anual 2025: $2.982.066
Impuesto anual 2026: $1.831.501
Diferencia anual: –$1.150.565
Valor cuota: $183.150
Tramo 5 (otra variante)
(VF $ 56.835.000)
Marca: JEEP
Código: Compass Serie S
Modelo: 2025
Impuesto anual 2025: $2.522.717
Impuesto anual 2026: $1.728.316
Diferencia anual: –$794.401
Valor cuota: $172.532
