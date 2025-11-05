INTERÉS DOCENTE: Reclamos para el listado ampliatorio y/o complementario

Secretaría de Asuntos Docentes General Paz, remite comunicación conjunta N° 06/2025 con relación a los reclamos para el listado ampliatorio y/o complementario.

publicidad

Cronograma de Acciones de Ingreso a la Docencia 2025-2026 correspondiente a la

inscripción a los listados:

Listados 108 A (Ampliatorio)

Listados 108 B (Complementario)

Listados 108 A. Superior y Artística Superior

Listados 108 B. Superior y Artística Superior

En vistas al período de Reclamos a los listados antes mencionados como también a: FINES Listado 1, FINES Listado 2, Contexto de Encierro Listado 1, Contexto de Encierro Listado 2; es pertinente especificar el procedimiento para realizar los mismos.

Cuando no esté conforme con algún dato del Puntaje de Ingreso a la Docencia (PID), la/el aspirante podrá interponer su reclamo únicamente VÍA CORREO ELECTRÓNICO:

1- Enviará un correo al Tribunal Descentralizado teniendo en cuenta la región que corresponda al distrito de residencia que figura en el DNI, preferentemente utilizando la cuenta de correo bajo el dominio @abc.gob.ar

Por ejemplo: si la/el aspirante posee residencia consignada en el DNI en el distrito de Campana, deberá escribir el correo electrónico al Tribunal Descentralizado 11: reclamos108td11@abc.gob.ar

2- La/el aspirante con domicilio en CABA u otras provincias deberá enviar su reclamo de acuerdo al primer distrito solicitado en la inscripción, al Tribunal Descentralizado de la Región correspondiente.

Recepcionados los mismos serán remitidos al Tribunal Descentralizado de intervención a efectos de brindar respuesta.

3- La/el recurrente deberá detallar el motivo de su disconformidad, en el cuerpo del correo electrónico. Se solicita atender a la redacción y ser precisa/o en el reclamo.

4- Se solicita generar un único correo para realizar el reclamo. Esperar la respuesta del Tribunal Descentralizado ya que duplicar el envío de reclamos no beneficia el tratamiento del caso, sino que genera siempre confusión y dilación en la respuesta.

5- El ASUNTO del mail deberá contener los siguientes datos:

DISTRITO de Residencia (de acuerdo al DNI)- APELLIDO Y NOMBRE- DNI-LISTADO/S

Por ejemplo:

CAMPANA- OSORIO CRISTINA- DNI: 20000000-108 B o bien,

OSORIO CRISTINA- DNI: 20000000-108 B

6- No deberá adjuntar ningún tipo de documentación ya que la válida es la que la/el aspirante adjuntó al momento de la inscripción.

De acuerdo a lo prescripto en la Ley N° 10.579 y su reglamentación, artículo 63 “…Con posterioridad al período fijado para la inscripción no se aceptarán solicitudes de ingreso modificaciones al pedido original o nueva documentación para agregar a la presentada en término. La solicitud de ingreso en la docencia tiene carácter de declaración jurada…”

7- Las respuestas a los reclamos serán enviadas al aspirante al correo que utilizó para iniciar el mismo, preferentemente bajo el dominio @abc.gob.ar y dentro del plazo que se detalla a continuación.

8- Recepción de reclamos: del 03/11/2025 al 02/12/2025

Nómina de Tribunales Descentralizados y cuentas de correos electrónicos