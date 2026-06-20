Un centenar de niños realizó la Promesa de Fidelidad

Este 20 de julio se conmemoró el 206° Aniversario del fallecimiento del creador de nuestra insigniua Patria, el General Manuel Belgrano. Y por tal ocasión, se llevó adelante el acto centralizado en Plaza de Mayo, donde los alumnos de 4º año de las escuelas primarias del Distrito de General Paz, prometieron fidelidad a la Bandera Nacional.

Puntualmente, inició el acto, que contó con la presencia de las banderas de ceremonia de las instituciones educativas de Partido, y una delegación de Bomberos Voluntarios de Ranchos.

En esta oportunidad, y por ser víspera del Día del Padre, el Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez izó la Bandera Nacional junto a su hija Rosario. Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Las palabras alusivas, estuvieron a cargo de la Directora de la E.P N° 15, Mariela Ballejos, quien resaltó la labor de Belgrano, sin dejar de reconocer roles suprimidos, como fueron muchas mujeres que colaboraron en la construcción de la Patria.

“Pensar el legado de Belgrano nos interpela, qué país queremos seguir construyendo: uno donde haya igualdad de oportunidades, respeto por las diferencias, reconocimiento de cada identidad y compromiso con una convivencia basada en los derechos. (…) Belgrano no pensó una bandera solamente para distinguir un territorio. Pensó un símbolo que abrazara una idea de Patria. Una Patria que se construye entre todas y todos, donde cada voz importa y donde cada persona tiene un lugar”.

“Quizás, hoy parezca simplemente un acto escolar. Tal vez dentro de algunos años recuerden el frío de junio, las familias mirando, las manos inquietas, los nervios y las sonrisas. Pero hay algo que permanecerá mucho más allá de este día. Porque prometer la bandera no se resume en un acto protocolar. Significa comprometerse”, agregó Ballejos.

Finalmente, el Inspector Jefe Distrital, Martín Panciroli tomó Promesa de Fidelidad a la Bandera a alumnos de 4° año de Escuelas Primarias del Distrito, quiens con un “Sí, prometo” rotundo y sentido, emocionoraron a los presentes.

Para cerrar se entonó Marcha “Mi Bandera”.