Lonati se quedó con el primer día, luego de una apretada lucha con Bastan

Eduardo Lonati/Raúl Marchen (Subaru) ganaron la primera etapa de la primera edición del Rally de Mar Chiquita, superando por apenas 0.4 a José Bastan/Patricio Márquez, que, a su vez, lideran la N7.

La etapa tuvo una reprogramación, puesto que la lluvia de los últimos días, complicó el estado de los caminos y uno de los dos tramos programados para la etapa inicial, el denominado Boliche Argúas, no se pudo transitar, por lo que las autoridades de la prueba, reprogramaron la etapa y decidieron que se hicieran tres pasadas por el llamado Restringa, que se largaba en la fábrica de Gin que lleva ese nombre, atravesaba el Circuito Arbolito y finalizaba en caminos vecinales linderos a este último, totalizando algo mas de 10 kilómetros.

Lonati/Marchen marca el rumbo con el Subaru, ya que tras adueñarse de los tres parciales disputados le ganan por 37.5 segundos a Alfredo Davila/Braian Ferreyra (VW Gol MR) y por 46.0 a Adrián Gaboto/Gonzalo Yoldi (Ford Fiesta MR).

El ser bien efectivo en la segunda pasada por el sector cronometrado les permitió a Alberto Brossa/Pato Morán (VW Gol) quedar como los mejores dentro de la Clase A, aventajando por apenas 6.1 segundos a César Bilbao/Sebastián Brescia (VW Gol), en una lucha que sin dudas tendrá continuidad este domingo.

Dentro de la Junior, la dupla integrada por Marina Goicoechea/Daniel Pérez fue la única presente en esta cita y no tuvo inconvenientes en completar el desafío de la jornada sabatina para sumar buenos puntos con el VW Gol.

La R3 entregó una entretenida batalla familiar, con Gerardo Emma/Federico Emma (Mini Cooper) siendo los mejores de este día al doblegar por 8.7 segundos a Gustavo Emma/Valentina Emma (Mini Cooper).

El duelo de la N3 por el momento tiene como vencedores a Pablo Carcano/Fernando Strangis, quienes con el Peugeot 206 se quedaron con los tres parciales y acumulan una diferencia de 57.3 segundos respecto a los escoltas Rubén Manzoni/Leonardo Casamayou (VW Gol).

En la N7, Bastan/Márquez estuvo intratable con el VW Gol y tras mantener el invicto en cuanto a parciales, superan por 22.8 segundos a Leonardo Cirillo/Agustín Cirillo (VW Gol) y por 55.9 a Diego Scigliano/Darío Bericiartua (VW Gol).

Una vez más, Pablo Veiras/Alfonzo Mutio fueron la referencia en la Clase RC5, ya que con el Toyota Etios ganaron cada parcial para finalmente acumular 42.1 segundos de ventaja respecto a los escoltas Manuel Sancho/Ariel Velázquez (Toyota Etios), en tanto que el tercer lugar lo ocupan Sebastián Fernández/Bautista Targiano (+1:13.2).

Cerradísima pelea en la N1, donde Kevin Echeveste/Juan Carlos Ceschi consiguieron adueñarse del mando con el VW Gol pese a la fuerte presión final que impusieron Emiliano Gasparri/Juan Cruz Díaz (Gol), que terminaron a solamente 1.6 segundos de los líderes.

En la N1L, Juan Melón Gil/N. Cirillo encabezaron las acciones con el VW Gol, doblegando por 11.0 segundos a Juan Pasini/Mario Pasini (Gol) y por 1:00.4 a Roberto Esquenon/Marcelo Esquenon (Gol).

Mientras que en la AH, por ahora el festejo se lo llevan Braian Cemborain/Braian Figueroa, que con el VW Gol superan por 1:14.6 a Lisandro Villano/Enzo Arriola (VW Senda).

Clasificadores por Clase tras Etapa 1:

RC2S:

1) E. Lonati/R. Marchen (Subaru) 18:47.8

2) A. Davila/B. Ferreyra (VW Gol MR) +37.5

3) A. Gaboto/G. Yoldi (Ford Fiesta MR) +46.0

4) J. L. Catera/D. Ramírez (Subaru) +1:34.4

JR:

1) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) 19:20.9

A:

1) A. Brossa/P. Moran (VW Gol) 20:46.9

2) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +6.1

R3:

1) Ger Emma/F. Emma (Mini Cooper) 20:36.9

2) Gust. Emma/V. Emma (Mini Cooper) +8.7

N7:

1) J. Bastan/P. Marquez (VW Gol) 18:48.2

2) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +22.8

3) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +55.9

4) F. Flores/R. Gonzalez (VW Gol) +1:02.7

5) S. Dospital/M. Varas (VW Gol) +6:48.8

N3:

1) P. Carcano/F. Strangis (Peugeot 206) 21:03.8

2) R. Manzoni/L. Casamayou (VW Gol) +57.3

RC5:

1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 20:46.9

2) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +42.1

3) S. Fernández/B. Targiano (Sandero) +1:13.2

4) J. Atkinson/P. Alonso (VW Gol) +3:55.1

N1:

1) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VW Gol) 20:04.8

2) E. Gasparri/J. C. Díaz (VW Gol) +1.6

3) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +30.3

4) H. Jaureguiberry/R. Fileni (VW Gol) +33.8

5) O. Ferreyra/J. Checa (VW Gol) +51.6

6) R. Lujan/E. Podaza (VW Gol) +57.1

7) J. Renzi/A. Flores (VW Gol) +1:05.5

N1L:

1) J. M. Melón Gil/N. Cirillo (VW Gol) 20:26.6

2) J. M. Pasini/M. Pasini (VW Gol) +11.0

3) R. Esquenon/M. Esquenon (VW Gol) +1:00.4

4) F. Gabilondo/S. Hagg (VW Gol) +1:09.3

5) T. Benavidez/G. Benavidez (Chevrolet Corsa) +1.48.0

6) H. Lombera/J. Figueroa (VW Gol) +2:29.0

AH:

1) B. Cemborain/B. Figueroa (VW Gol) 21:25.5

2) L. Villano/Enzo Arriola (VW Senda) +1:14.6

Prensa Mar y Sierras Oficial