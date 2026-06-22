Rally de Mar Chiquita: Bastán se dio un gusto bien grande

El madariaguense José Bastán (navegado por Patricio Márquez) sumó su tercer festejo de la temporada dentro de la Clase N7 aunque en esta ocasión la celebración fue aún más especial ya que también se quedó con la general de esta cuarta cita del Rally Mar y Sierras y en el día de su cumpleaños. ¡Completo!

Luego de un sábado complicado y complejo por el estado de los caminos a causa de las lluvias

(algo que obligó a modificar el cronograma), los organizadores consiguieron sacar adelante esta competencia que contó con un domingo que comprendió seis pruebas especiales.

Precisamente en esa etapa inicial, Bastán se había quedado con un pequeño gusto amargo al quedar a solamente cuatro décimas de Eduardo Lonati/Raúl Marchen (Subaru), los mejores de esa jornada. Pero el desquite llegó este domingo, casualmente en pleno día de cumpleaños, cuando aprovechó el retraso -y posterior abandono- de los representantes de la clase RC2S para adueñarse por primera vez de un clasificador general dentro de la categoría, doblegando finalmente por 31.3 segundos a Alfredo Dávila/Braian Ferreyra (VW Gol MR/RC2S) y por 1:47.3 a Adrián Gaboto/Gonzalo Yoldi (Ford Fiesta MR/RC2S).

“¡Increíble! No podemos creerlo; algo que nos esperábamos. Tuvimos un ritmo muy bueno todo el fin de semana, conseguimos mantener la diferencia en caminos que estaban complicados y cuidar también el auto. Costó, pero lo logramos”, indicó el vencedor.

Quienes completaron el podio también le sacaron provecho al quedo de Lonati (a raíz de problemas de temperatura en su auto), ya que Dávila/Ferreyra (que comenzaron mal la carrera al sufrir una salida de camino tras agarrar un gran charco) fueron los vencedores en la Clase RC2S, aventajando por 1:16.0 a Gaboto/Yoldi y por 3:24.7 a Catera/Ramírez (Subaru).

Como decíamos, Bastán fue el dueño de la N7, sumando el tercer éxito del año tras los logrados en las citas de General Madariaga y Lavalle. Con el VW Gol, superó por 2:38.3 a Federico Flores/Ramiro González (Gol) y por 13:54.7 a Sergio Dospital/Maximiliano Varas (Gol) para además convertirse en el nuevo líder de este torneo.

En la A, este domingo la dupla de César Bilbao/Sebastián Brescia (VW Gol) había logrado llegar a lo más alto, aunque en la PE10 sufrieron un vuelco y se quedaron con las ganas de alcanzar el segundo éxito en fila del 2026. Quienes aprovecharon esta alternativa fueron Alberto Brossa y Pato Morán para festejar por primera vez en este año luego de doblegar por más de 20 minutos a los reenganchados Ricardo Piane/Cristian Pellico (Fiat Siena)

La pelea familiar dentro de la R3 quedó para Gustavo Emma/Valentina Emma (Mini Cooper), quienes aprovecharon el abandono de Gerardo Emma/Federico Emma en la PE9 y vencieron tras doblegar por más de 20 minutos a Carlos Murrone/Gerardo Calcagno (VW Bora).

Nuevamente la N3 tuvo un claro dominador: Pablo Carcano (con la compañía de Fernando Strangis) comandó las acciones de principio a fin, ganó ocho de los nueve tramos disputados y con el Peugeot 206 cosechó otro éxito tras superar por 2:13.5 a Rubén Manzoni/Leonardo Casamayou (VW Gol) para también escaparse un poco más en la cima del torneo.

Otra dupla que pisó firme fue la integrada por Pablo Veiras/Alfonzo Mutio, la referencia en la RC5. Con el Toyota Etios obtuvieron ocho parciales y doblegaron por 2:03.9 a los escoltas Manuel Sancho/Ariel Velázquez (Toyota Etios), en tanto que el tercer lugar lo ocuparon Sebastián Fernández/Bautista Targiano. Con este nuevo triunfo, Veiras suma buena diferencia en la punta del campeonato ya que aprovechó al máximo la ausencia de Nicanor Bianco.

Por demás cerrada y entretenida estuvo la N1, donde Kevin Echeveste/Juan Carlos Ceschi (Gol) y Emiliano Gasparri/Juan Cruz Díaz (Gol) entregaron una batalla a la décima y en varias ocasiones se intercambiaron el mando. Finalmente, el triunfo quedó para el binomio Echeveste/Ceschi por apenas 3.7 segundos, un resultado que también les sirve para consolidarse en lo más alto de este certamen.

En la N1L, la rotura de un neumático complicó los planes de Juan Melón Gil/Nicolás Cirillo, que parecían encaminarse a un nuevo triunfo. Ese retraso les costó caro ya que Juan Pasini/Mario Pasini, padre e hijo, no dejaron pasar la oportunidad y los superaron por 18.4 segundos; en tanto que el podio lo completaron Facundo Gabilondo/Shaiel Hagg (Gol).

Mientras que en la AH, Braian Cemborain y Braian Figueroa debieron trabajar hasta el final para obtener el primer triunfo del año. Es que los problemas de frenos en el Ford Escort le jugaron una mala pasada en este domingo, perdieron tiempo y hasta el mando, aunque se recuperaron en el cierre para ganar el último tramo y quedarse con la victoria tras superar por apenas 8.9 segundos a Lisandro Villano/Enzo Arriola (VW Senda).

Clasificaciones Finales por Clases:

RC2S:

1) A. Dávila/B. Ferreyra (VW Gol MR) 57:55.7

2) A. Gaboto/G. Yoldi (Ford Fiesta MR) +1:16.0

3) J. L. Catera/D. Ramírez (Subaru) +3:24.7

A:

1) A. Brossa/P. Moran (VW Gol) 1.06:03.8

2) R. Piane/C. Pellico (Fiat Siena) +24:06.7

R3:

1) Gust. Emma/V. Emma (Mini Cooper) 1.05:49.0

2) C. Murrone/G. Calcagno (VW Bora) +23:43.5

N7:

1) J. Bastán/P. Márquez (VW Gol) 57:24.4

2) F. Flores/R. Gonzalez (VW Gol) +2:38.3

3) S. Dospital/M. Varas (VW Gol) +13:54.7

N3:

1) P. Carcano/F. Strangis (Peugeot 206) 1.04:37.9

2) R. Manzoni/L. Casamayou (VW Gol) +2:13.5

RC5:

1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 1.02:33.7

2) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +2:03.9

3) S. Fernández/B. Targiano (Sandero) +4:00.9

N1:

1) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VW Gol) 1.00:11.2

2) E. Gasparri/J. C. Díaz (VW Gol) +3.7

3) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +1:58.9

4) O. Ferreyra/J. Checa (VW Gol) +2:03.6

5) R. Lujan/E. Podaza (VW Gol) +2:26.7

6) H. Jaureguiberry/R. Fileni (VW Gol) +2:46.2

N1L:

1) J. M. Pasini/M. Pasini (VW Gol) 1.02:31.7

2) J. M. Melón Gil/N. Cirillo (VW Gol) +18.4

3) F. Gabilondo/S. Hagg (VW Gol) +1:12.7

4) R. Esquenon/M. Esquenon (Ford Fiesta) +2:01.5

5) T. Benavídez/G. Benavídez (Chevrolet Corsa) +2:41.0

6) L. Ruiz/V. Ruiz (VW Gol) +8:41.5

7) H. Lombera/J. Figueroa (VW Gol) +22:24.8

AH:

1) B. Cemborain/B. Figueroa (Ford Escort) 1.04:42.4

2) L. Villano/Enzo Arriola (VW Senda) +8.9

Prensa Rally Mar y Sierras Oficial