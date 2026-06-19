Javier Rodríguez presentó la 16ª edición de la Revista MDA: “Nosotros planteamos a la producción como un eje para fortalecer el arraigo”

La publicación, centrada en genética y diversificación en bovinos de carne, reúne aportes de investigadores, productores y especialistas para acercar el conocimiento científico-tecnológico al territorio bonaerense.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó este jueves la 16ª edición de la Revista MDA en el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N°1 de Colonia El Salado, en el partido de General Belgrano, y destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre educación, investigación y producción para generar oportunidades de desarrollo en el interior bonaerense.

“Nosotros planteamos a la producción como un eje, como un vector para fortalecer el arraigo. Creemos que fortaleciendo el vínculo entre educación, investigación y producción no solo estamos abordando una cuestión productiva, sino algo mucho más importante: el derecho a realizarse, a crecer en el lugar donde uno nació y a contar con oportunidades de trabajo, educación y formación en la propia tierra”, afirmó Javier Rodríguez.

La actividad contó con la participación del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Néstor Urretabizkaya; la directora del CEPT N°1, Magali Novolisio; la presidenta de FACEPT, Angelina Carballo; el director provincial de Ganadería, Héctor Trotta; y el director provincial de Innovación Productiva, Extensión y Transferencia Tecnológica del MDA, Emiliano Cucciufo, además de investigadores, técnicos, docentes y productores de la región.

Durante la presentación, el ministro destacó el objetivo de la publicación de generar un espacio de intercambio entre distintos actores vinculados al sector agropecuario y agroalimentario. “Nos propusimos generar una revista con contenidos técnicos sobre temas de importancia para el sector, pero orientada también a un público general interesado en estas cuestiones. Es una revista para estudiantes universitarios, terciarios y secundarios, y busca que dialoguen los distintos actores vinculados a la producción y a la ciencia y tecnología”, señaló.

Asimismo, remarcó que la competitividad del sector agropecuario está estrechamente ligada a la capacidad de innovar y generar conocimiento. “Muchas veces se habla de competitividad, y para nosotros uno de sus pilares es precisamente la innovación científico-tecnológica. Detrás de la posibilidad de sostener una producción y hacerla más eficiente está el conocimiento científico-técnico”, sostuvo.

Javier Rodríguez también valoró la continuidad de la iniciativa y el acervo de conocimientos construido a lo largo de sus dieciséis números. “Se está formando una biblioteca muy importante, aunque hoy también están disponibles en formato digital y de manera gratuita para que todos puedan acceder a los distintos artículos”, expresó.

UNA EDICIÓN DEDICADA A LA GENÉTICA Y LA PRODUCCIÓN BOVINA

El volumen 7, número 1 de la Revista MDA, titulado “ADN Bonaerense. Genética y diversificación en bovinos de carne”, reúne trabajos desarrollados por investigadores del INTA y especialistas de universidades nacionales con foco en tecnologías aplicadas al territorio bonaerense.

Entre los artículos destacados se encuentran estudios sobre la evolución de la ganadería provincial, el funcionamiento de los mercados ganaderos y el Programa Provincial de Mejoramiento Genético Animal, abordando temas vinculados a la diversidad genética, la innovación y el desarrollo desde el territorio.

La edición también incluye investigaciones sobre manejo y mejoramiento de rodeos de cría en el sudoeste bonaerense, herramientas de selección genómica para bovinos de carne, experiencias de control biológico de la polilla del tomate mediante el parasitoide Pseudapanteles dignus, y un trabajo sobre longevidad productiva y servicio precoz del bovino criollo argentino basado en resultados obtenidos durante 35 años en un establecimiento del partido de 25 de Mayo.

Al cierre de la jornada, Javier Rodríguez celebró la consolidación de la publicación: “Estamos muy contentos de haber llegado al número 16 porque significa que hemos podido abordar distintos temas realmente importantes para la producción agropecuaria”.

La revista se encuentra disponible en formato digital. Para acceder podés ingresar desde el enlace: https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/revista_mda