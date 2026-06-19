Jornada de capacitación sobre emergencias con gas natural y prevención

En el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ranchos se llevó adelante este jueves, una capacitación organizada conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de General Paz.

La instrucción estuvo dictada por el Jefe Regional de Seguridad y Medio Ambiente, Sergio Felice, quien abordó la problemática de emergencias con gas natural, y su prevención.

Durante la jornada se desarrollaron las siguientes temáticas: “Manejo de emergencias con Gas Natural en la vía pública”, “Prevención de intoxicaciones por Monóxido de Carbono”, “Plan de Atención de Emergencias (trabajo conjunto entre organismos)” y “Plan de Prevención de Daños (programa para evitar roturas de cañerías)”.

Esta capacitación, estuvo “destinada a Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil, personal municipal y toda persona vinculada a trabajos en la vía pública, cuya labor requiera conocimientos relacionados con la prevención, respuesta y coordinación ante emergencias vinculadas a redes de gas natural”.

“Consideramos que esta capacitación constituye una valiosa oportunidad para fortalecer los conocimientos técnicos, promover el trabajo articulado entre instituciones y mejorar la seguridad de nuestra comunidad”, expresaron desde Bomberos.