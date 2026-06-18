Miles de profesionales participaron del primer Examen de Residencias Bonaerenses

La provincia de Buenos Aires puso en marcha por primera vez un examen propio de residencias tras la discontinuidad del sistema unificado nacional. Se concursan más de 2.300 cargos de formación en hospitales y establecimientos de salud bonaerenses.

La provincia de Buenos Aires llevó adelante por primera vez el Examen de Residencias Bonaerenses (ERES), una nueva instancia de ingreso al sistema público de formación de especialistas donde más de 7 mil aspirantes de distintas disciplinas concursarán por más de 2.300 cargos en hospitales y establecimientos de salud bonaerenses.

El examen se desarrolló simultáneamente en distintas sedes de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino, marcando un hecho histórico para el sistema sanitario provincial. La implementación del ERES Bonaerense representa una decisión estratégica del Ministerio de Salud para garantizar la continuidad de la formación de profesionales en un contexto de cambios en la organización del sistema de residencias a nivel nacional.

El nuevo esquema fue impulsado por la provincia de Buenos Aires luego de que el Gobierno nacional discontinuara el sistema unificado de residencias. Frente a ese escenario, la Provincia decidió asumir la responsabilidad de sostener una política clave para el fortalecimiento del sistema público de salud, preservando criterios comunes de evaluación y garantizando la continuidad del acceso a las residencias.

En ese sentido, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo que «antes se tomaba un examen único para todo el país y luego se realizaba una adjudicación centralizada. Tras la disolución de ese sistema, cada jurisdicción organiza su propia evaluación, lo que genera una mayor cantidad de aspirantes rindiendo en distintas instancias y termina convirtiéndose en una dificultad y un problema para las y los profesionales».

Las residencias constituyen la principal modalidad de formación de posgrado en servicio para profesionales de la salud. Combinan trabajo y capacitación intensiva y se desarrollan en centros de salud y hospitales provinciales, municipales y establecimientos privados con convenio, permitiendo formar especialistas que luego se incorporan a los distintos niveles de atención.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó: «Tenemos el récord de un aumento del 300% en la cantidad de inscriptos y participantes en el examen de la PBA, que se explica por la confianza y las características de nuestro sistema de salud, pero además porque el Estado nacional ha destruido el sistema de residencias nacional eliminando el examen único».

El ERES Bonaerense forma parte de una política integral destinada a fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes, así como a planificar la formación de profesionales de acuerdo con las necesidades sociosanitarias de la Provincia.

Con más de 2.300 cupos disponibles, el sistema de residencias bonaerense continúa consolidándose como uno de los principales espacios de formación de especialistas del país. A través de esta política, la Provincia reafirma su compromiso con la capacitación de los equipos de salud y con la construcción de un sistema sanitario más integrado, accesible y con perspectiva de derechos.

La segunda y última jornada del examen se llevará a cabo este viernes 19 de junio en las mismas sedes dispuestas por el Ministerio de Salud bonaerense.

De acuerdo con el cronograma establecido, durante el mes de agosto se llevará adelante el proceso de adjudicación de cargos, instancia en la que las y los profesionales seleccionados podrán elegir los hospitales y establecimientos donde realizarán su formación.

El inicio de las residencias está previsto para septiembre, cuando comenzará una nueva etapa para quienes se incorporen al sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires.

Para más información pueden consultar la página https://www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/