Dos detenidos tras allanamiento en causa por drogas

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 12/06/2026 personal policial dependiente de la Superintendencia de Drogas Ilícitas con base en Guernica, juntamente con personal de esta Policía Comunal, procedieron a cumplimentar ORDEN DE ALLANAMIENTO en una vivienda emplazada en el Barrio La Pilarica de esta ciudad, en el marco de una Investigación por el comercio de Estupefacientes, como resultado se logró el secuestro de dosis de Cocaína listas para la venta, telefonía celular y elementos de interés a la investigación, quedando dos sujetos masculinos moradores de la vivienda, APREHENDIDOS, luego de cumplimentar los recaudos legales en sede Judicial, ambos quedaron formalmente en calidad de DETENIDOS, al concretar Juzgado de Garantías de intervención la conversión de aprehensión en detención, quedando alojados ambos imputados en sede de esta Seccional.

Fdo. Crio. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ