VIVIENDAS, ESCRITURAS Y NETBOOKS: Kicillof visitó Chascomús y General Belgrano

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de escrituras para familias de Chascomús y Netbooks para estudiantes de cuatro escuelas. Además, inauguró una nueva planta de producción de la fábrica de medialunas Atalaya. En General Belgrano, entregó viviendas e inauguró el 53 Centro Universitario de la provincia.

El gobernador Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 347 escrituras gratuitas para familias de Chascomús, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Javier Gastón. Además, con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, inauguró una nueva planta de producción de medialunas de la empresa Atalaya.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Es fundamental poner en valor la importancia del rol del Estado en el día a día de las familias: estas escrituras gratuitas no son un regalo, son un derecho de los bonaerenses y lo estamos haciendo valer”. “Los títulos que entregamos certifican la propiedad de las casas, brindan una palanca para apostar al progreso y garantizan el legado que va a facilitar el futuro a las próximas generaciones”, agregó.

“Mientras el Gobierno nacional pretende destruir al Estado y nos quiere hacer creer que la única libertad que existe es la de comprar, este programa provincial llegó para reducir desigualdades”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Las escrituras pueden tramitarse en el sector privado, pero cuestan muy caro y no todos tienen los recursos: estamos demostrando que las soluciones no aparecen por la mano invisible del mercado, sino por un Gobierno comprometido con su obligación de garantizar derechos”.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 347 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito. De esta manera, son 1.986 las escrituras entregadas en Chascomús desde el inicio de la gestión.

Asimismo, Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hicieron entrega de 17 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de escuelas secundarias y de educación especial.

NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ATALAYA

Durante la jornada, las autoridades inauguraron la nueva planta de producción de la empresa Atalaya, que permitirá duplicar la producción actual -alcanzando un total de 40 millones de medialunas al año- y fortalecer el desarrollo económico local. La expansión de la firma contó con herramientas de financiamiento del Banco Provincia y del Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA).

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; su par de AUBASA, José Arteaga; los subsecretarios de Justicia, Inti Pérez Aznar y de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; las subsecretarias de Industria y Pymes, Mariela Bembi; de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; la presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg; y la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti.

Participaron también el senador provincial Jorge Paredi; los intendentes de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; y el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti.

EN GENERAL BELGRANO

Más tarde, el Gobernador visitó la ciudad de General Belgrano, inauguró un Centro Universitario y entregó escrituras a vecinos del distrito.

Este miércoles se llevó a cabo el acto de entrega de 10 viviendas destinadas a personal de la Policía provincial, con la presencia del Gobernador Bonaerense, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso. Además, con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente local, Osvaldo Dinápoli, inauguró un nuevo centro universitario del Programa Puentes.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En este contexto tan difícil para nuestro país, estamos orgullosos de poder celebrar junto a más familias bonaerenses que cumplen el sueño de la casa propia”. “Mientras el Gobierno nacional tiene 16.000 viviendas paralizadas en nuestra provincia, nosotros seguimos invirtiendo y trabajando junto a todos los municipios, sin distinciones políticas, para garantizar el derecho de todos y todas a una vivienda digna”, agregó.

“Este centro universitario es el resultado de un programa fundamental para generar equidad y que las distancias geográficas no sean un impedimento para los y las bonaerenses que quieren estudiar”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Mientras Milei ataca a la universidad pública, nosotros respondemos con gestión: vamos a continuar llevando la educación superior al interior para que los pibes tengan más y mejores posibilidades de futuro”.

Las viviendas fueron financiadas a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía y cuentan con dos dormitorios, cocina comedor y lavadero. En tanto, el municipio ejecutó las obras de redes de agua, cloaca, gas y energía eléctrica.

El nuevo centro universitario se encuentra en la ex Estación General Belgrano, un espacio de valor histórico refaccionado con fondos del Programa Puentes: cuenta con dos aulas y hall central. En ese marco, se suscribió un convenio para realizar obras de ampliación del centro y se entregaron certificados a egresados de la diplomatura de Energías Renovables (UTN). En tanto, se entregaron 19 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias del distrito.

Durante la jornada, se otorgaron 110 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito correspondientes al programa “Mi Escritura, Mi Casa”. En tanto, con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se firmó un acuerdo de Leasing con el municipio por $456 millones para la compra de bienes de capital.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el subadministrador general del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el jefe de la Caja de la Policía provincial, Carlos Langone; el senador provincial Jorge Paredi; la diputada Marcela Basualdo; los intendentes de Pila, Sebastián Walker; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; el rector de la Universidad Nacional de Lanús, Daniel Bozzani; Laura González; y la dirigenta Nora de Lucia.