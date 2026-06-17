206° Aniversario del fallecimiento del “General Manuel Belgrano”

1820 – DIA DE LA BANDERA ARGENTINA – 2026
El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, invita a la comunidad a participar de los actos del Día de la Bandera Nacional; con motivo de conmemorarse 206° años del Fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña Patria.
SÁBADO 20 DE JUNIO
PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS.
10:00 hs – PLAZA DE MAYO
- Izamiento de la Bandera Nacional
- Himno Nacional Argentino.
- Palabras alusivas de la Directora de la E.P N° 15, Mariela Ballejos.
- Promesa de Fidelidad a la Bandera por parte de alumnos de 4° año de Escuelas Primarias del Distrito. Acto que estará a cargo del Inspector Jefe Distrital, Martin Panciroli.
- Marcha “Mi Bandera”.