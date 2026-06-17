206° Aniversario del fallecimiento del “General Manuel Belgrano”

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1820 – DIA DE LA BANDERA ARGENTINA – 2026

El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, invita a la comunidad a participar de los actos del Día de la Bandera Nacional; con motivo de conmemorarse 206° años del Fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña Patria.

SÁBADO 20 DE JUNIO

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS.

10:00 hs – PLAZA DE MAYO

  • Izamiento de la Bandera Nacional
  • Himno Nacional Argentino.
  • Palabras alusivas de la Directora de la E.P N° 15, Mariela Ballejos.
  • Promesa de Fidelidad a la Bandera por parte de alumnos de 4° año de Escuelas Primarias del Distrito. Acto que estará a cargo del Inspector Jefe Distrital, Martin Panciroli.
  • Marcha “Mi Bandera”.

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