Provincia reafirma la validez del Pase Libre Multimodal: «Es un derecho que garantizamos día a día»

El Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, destacó que la credencial que garantiza el transporte gratuito para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, mantiene su vigencia.

«Las credenciales de Pases Libres Multimodales (PLM) son un derecho que desde la Provincia de Buenos Aires garantizamos desde el primer día de la gestión», destacó el ministro de Transporte, Martín Marinucci. Cabe recordar que, en la jurisdicción bonaerense se cumple con la legislación que permite que personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, puedan trasladarse de forma gratuita en el transporte terrestre desde las líneas 200 a 499 y en el fluvial del ámbito provincial.

En la provincia de Buenos Aires hay 800 mil personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad tramitado, lo que les garantiza, a través del PLM, que en provincia de Buenos Aires puedan viajar a de forma gratuita, sin trámite adicional y sin topes de viajes mensuales, para realizar sus consultas de salud, el desarrollo de actividades que garanticen una vida digna, educación, trabajo y actividades recreativas.

En ese sentido, el ministro Marinucci detalló: «El PLM es una herramienta que facilita la vida de miles de vecinas y vecinos. Desde la asunción al frente del Ministerio agilizamos los operativos para estar presente en cada distrito y que quienes lo necesitan puedan usar el transporte para ir a sus estudios médicos, a visitar a su familia. En lo que va de este año ya cumplimos con el derecho de 80 mil familias».

Así, el funcionario provincial marcó distancia de la decisión de la administración del Gobierno nacional que busca vincular la tarjeta SUBE con el Certificado Único de Discapacidad. «Para las personas que necesitan que se le facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos», sostuvo.

«Las decisiones políticas necesitan de sentido común, y solo se puede lograr con empatía. Estamos ante un Gobierno nacional que no cuenta con ninguna de las dos, la lejanía con los problemas de nuestras familias quedan expuestas con este tipo de decisiones alejadas de la realidad», sentenció Marinucci.

Cabe señalar que, en lo que va del año, Transporte ya se hizo presente en varios distritos de toda la Provincia para acercar credenciales a beneficiarias y beneficiarios. Por caso, los operativos de PLM se desplegaron por Mar del Plata, Quilmes, Monte Hermoso, José C. Paz, Moreno, La Costa, Malvinas Argentinas, Morón, Villa Gesell, Almirante Brown, entre otros.