TENIS: Luciano Rey Campeón en Chascomús

Finalmente, como dice el refrán “la tercera es la vencida”, y así fue en esta oportunidad para el ranchero Luciano Rey, que jugaba su tercer final consecutiva, logrando coronarse Campeón de Cuarta, y quedar con el mayor puntaje acumulado en dicha categoría, en el último torneo de Tenis del año en el Country Golf Chascomús.

publicidad

Tras 1 hora 40 minutos con mucho calor, el ranchero se impuso en el primer set por 6/0 de manera inapelable, con un juego de alto vuelo. Ya en el segundo set, tuvo que aflojar la intensidad, y fue cuando el chascomunense aprovechó un quiebre para ponerse 4/2. Sin embargo, Rey, de inmediato reaccionó y con dos quiebres consecutivos sobre su rival y manteniendo su servicio, puso cifras finales al encuentro 6/4.

“Por fin pude plasmar mí juego, y las cosas se dieron de forma natural. Aproveché bien los momentos, y pude imponer mí juego durante la mayoría del partido”, analizó Luciano.

“Estoy muy feliz de este pequeño logro, pero tan esperado en lo personal, para cerrar un 2025 con mucho crecimiento personal, y tratar de afianzarlo en la temporada 2026”, agregó.

Finalmente dedicó unas palabras a quienes apoyan la disciplina: “Gracias a todos aquellos que de una u otra forma colaboran para que nuestro deporte favorito pueda disfrutarse, no solo en nuestro Ranchos querido, sino también en localidades vecinas”.

Campeón y finalista de 2da y 3ra