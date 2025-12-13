La EMFI cerró el año con entrega de medallas

Como cada año, la Escuela Municipal de Fútbol Infantil, realizó en el predio que posee sobre calle España, el acto de cierre de ciclo, el cual estuvo colmado de copas, obtenidas en ambos torneos disputados.

Los alumnos ingresaron al predio por categorías, acompañados de sus técnicos, quedando para el final los egresados de la categoría 2012, junto a los pequeños que iniciarán su recorrido por la EMFI el próximo año, correspondientes a las categorías 2019 y 2020.

El acto contó con la presencia de la Jefa de Gabinete, Cdra. Noelia Massaccesi, la Presidenta del HCD, Dra. Ana Clara Álvarez, y los ediles Darío Martinetti y Alberto Sallago. Además, el Secretario de Deportes, Prof. Juan Pablo Uribarri y el Director de la EMFI Juan Carlos Lamarque.

En esta ocasión, la Categoría 2012, a cargo del DT Gabriel Ortiz, fue la que se despidió.

Los egresados son: Ugalde Emanuel; Villar Juana; Eseiza Joaquín; Arce Conrado; Peyré Rómulo; Lamarque Matías; Larroudé Tomas; Parodi Francisco; Quetgles Esteban; Costa Bautista; Villano Ciro; Pérez Faustina; Rodríguez Benicio; Salayeta Bruno; Orphant Valentín; Basualdo Conrado; Raviru Jonas; Gozza Joaquín.

Valeria Lamarque y Lourdes Mouchan, mamás de egresados, fueron las responsables de brindar unas palabras de despedida a los chicos que, a partir de este año, dejan de pertenecer a la escuela que tantas alegrías, enseñanzas, experiencias y desafíos les brindó durante largos años; para emprender un nuevo camino.

Los chicos, también recibieron medallas y copa de Campeón del Torneo Apertura, del Torneo Clausura , y la Copa de Oro obtenida en General Belgrano, donde compitieron con muchos equipos de la provincia de Buenos Aires. Todas estas copas fueron obtenidas en este 2025 por los flamantes egresados.

Además, las Categorías 2015, 2016 y 2018 recibieron trofeo de campeones del Torneo Apertura, mientras que la Categoría 2017 se consagró subcampeona, y la 2014 logró tercer puesto.

En cuanto al Torneo Clausura, salieron campeones los chicos de la 2012-2015 y 2016. Subcampeones los 2017, y tercer puesto para 2014 y 2018.

Un dato de color, fue el reconocimiento que la familia Ugalde le brindó a los técnicos encargados de la formación de su hijo durante su paso por la EMFI. Ellos fueron: Carlos Lamarque, Roberto Castro, Carlos Blanco, Nicolás Taus y Gabriel Ortíz.

Además, por primera vez, se entregó el premio al “Mejor Compañero” de cada categoría. Ellos fueron: 2012: Tomás Larroudé;2013 Santiago Pollio; 2014 Feliciano Durdos; 2015 Gaspar Novelino;2016 Lorenzo Villano; 2017 Baltazar Giansetto; 2018 Valentín Viciconte.

Para dar cierre a la velada, los clásicos papelitos en el aire marcaron el final de un ciclo lleno de satisfacciones para nuestra ciudad