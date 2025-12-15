El Siasgo, campeón del 83° Abierto Argentino de Pato 2025 en un final agónico

Pese a las condiciones climáticas adversas registradas en la previa —que llevaron a muchos a suponer una posible postergación—, este domingo se disputó la final del 83° Abierto Argentino de Pato 2025 en la Cancha 1 del Campo Argentino de Polo, en Palermo (CABA). Con el estadio habilitado al 50 % de su capacidad (unos 7.000 espectadores), El Siasgo, representante de Villanueva (Buenos Aires), se consagró campeón tras una definición dramática y alcanzó el tricampeonato consecutivo del torneo (2023, 2024 y 2025).

Luego de 35 años, la final volvió a jugarse fuera de la tradicional Cancha 2 de Palermo.

Resultado final (en tiempo suplementario)

El Siasgo 14 – San Patricio 13

Equipos, goleadores y análisis del partido

El Siasgo (37 puntos de valorización)

Federico “Huevo” Ferrari (9) : 4 goles – MVP del partido (Pergamino, BA)

: 4 goles – MVP del partido (Pergamino, BA) Martín “Mamón” Lemne (10) : 3 goles (Rawson, BA)

: 3 goles (Rawson, BA) Facundo Novoa (8) : 1 gol (Chascomús, BA)

: 1 gol (Chascomús, BA) Justo Bermúdez (10): 6 goles (2 penales de 5 m sin defensa) – goleador del partido y capitán (Villanueva, BA)

San Patricio (32 puntos de valorización)

Nazareno Gerli (7) : 3 goles (1 penal de 8 m con defensa y 2 penales de 5 m). Único debutante en una final del Abierto (Arrecifes, BA)

: 3 goles (1 penal de 8 m con defensa y 2 penales de 5 m). Único debutante en una final del Abierto (Arrecifes, BA) Juan José “Teté” Storni (9) : 3 goles

: 3 goles Adolfo Herrero (6) : 2 goles

: 2 goles Facundo Taberna (10): 5 goles – capitán

Progresión del marcador

2-5; 4-6; 7-9; 8-12; 12-13; 13-13; 14-13

Parciales

2-5; 2-1; 3-3; 1-3; 4-1; 1-0; 1-0

Crónica del encuentro

En un deporte donde los caballos alcanzan velocidades cercanas a los 60 km/h, la final comenzó con la tradicional levantada, en la que los jugadores deben alzar el pato del suelo al galope para definir la posesión inicial. Todos lo lograron, excepto Juan José “Teté” Storni.

Apenas 18 segundos después del inicio, Martín Lemne abrió el marcador para El Siasgo. Sin embargo, San Patricio reaccionó de inmediato, dio vuelta el resultado y se fue al descanso con una ventaja clara: 5-2.

Desde el segundo tiempo, el conjunto rojinegro intentó reiteradamente revertir el marcador, pero cada vez que lograba acercarse, el equipo verdeamarillo volvía a estirar la diferencia. Así llegaron al quinto y anteúltimo tiempo, con empate en 12.

Cuando parecía que San Patricio se encaminaba al título, el equipo comandado por Justo Bermúdez logró una nueva igualdad (13-13) y forzó el alargue. En el inicio de la prórroga, una escapada decisiva de Federico “Huevo” Ferrari sentenció el partido.

Fue un triunfo agónico para el defensor del título, sustentado en la persistencia, la fortaleza anímica y la capacidad de no bajar los brazos pese a transitar cerca del 90 % del encuentro en desventaja, tanto en el marcador como, por momentos, en el desarrollo del juego.

Consideraciones finales

El Siasgo y su tricampeonato

2023: El Siasgo 17 – San Patricio 15 2024: El Siasgo 15 – San Patricio 13 2025: El Siasgo 14 – San Patricio 13

Por su parte, San Patricio (General Las Heras, BA) quedó a las puertas de lograr su primer Triple Corona de Pato, tras haber obtenido previamente:

Copa El Recuerdo 2025 Copa República Argentina 2025

Alex Kleisner / Alternativa en Papel