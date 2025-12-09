Se viene la 1ª Edición de Ranchos Diseña, en Laurel

Moda, Diseño y Arte en un solo lugar. El próximo sábado 13 y domingo 14, desde las 17 hs, con entrada gratuita.

publicidad

Cerrando un año cargado de propuestas, ideas y actividades, en Laurel Casa de Artes (Ramón Seijas 3309) se realizará la primera edición del Ranchos Diseña. Una propuesta del Colectivo de Diseñadores locales, donde habrá “Showroom, Desfiles, Muestras, Charlas, para celebrar el encuentro y el trabajo artístico local”, detallan los organizadores

“Será una oportunidad para conocer propuestas novedosas, ver por primera vez el desfile de jóvenes diseñadoras, y también de modistas con trayectoria”, destacan.

Serán parte de este evento los diseñadores, modistas y tejedoras de la localidad: LM Mercedes Mendizábal, Noemí Basualdo, “Terrke”, de Cristina Console, Ruth Castillo, Claudia Pifano, “Apapacho” (tejidos), Jaz Lamarque Atelier, Mónica Mendizábal, Damián Novelino, Soledad Díaz, Coquette by Jazmín Barrera, y Sol Fernández.

Además, estará el desfile “Época”, del Colectivo de Diseñadores Locales, Madame Phaisilk (vestidos antiguos de Tailandia). Y las exposiciones “Trajes Típicos Mexicanos (serigrafía antigua), el 13 a las 17 horas; y Mirta Betanzo (Arte Francés), el domingo 14 a la misma hora.

En el showroom, se podrán ver y comprar piezas de los diseñadores antes mencionados, y además estará Laurel Cerámicas, La Catarina Ambar, y Zapallito del Tronco Serigrafía. Sin embargo, quienes quieran sumarse, aún están a tiempo. Comunicarse a los teléfonos 221-5898867 (Dami) / 2241612345 (Jaz) / 2243-406857 (Fabi).

La conducción estará a cargo de Laura Pifano y Damián Novelino.