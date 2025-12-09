Transporte reforzó controles, y fiscalizó más de 7.000 vehículos durante el fin de semana largo en las rutas bonaerenses

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificó los operativos de fiscalización y las campañas de prevención con el objetivo de reducir la siniestralidad vial durante el fin de semana largo. Los controles pusieron especial foco en las distracciones por uso del celular al volante, el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero y la correcta documentación y condiciones de los vehículos.

La cartera provincial, liderada por Martín Marinucci, desplegó operativos simultáneos en rutas bonaerenses, con énfasis en zonas turísticas y accesos al área metropolitana. En total, se controlaron más de 7.000 vehículos, se labraron 100 actas de infracción y se registraron más de 80 alcoholemias positivas.

Marinucci subrayó que estas acciones buscan mitigar el impacto de la siniestralidad vial en las familias bonaerenses y destacó la importancia de la responsabilidad al conducir:

“La gran mayoría de los siniestros se dan por irresponsabilidad del propio conductor, muchas veces por distracciones como el uso del celular”.

En esa línea, explicó el funcionamiento de las cámaras de monitoreo instaladas en rutas:

“Detectamos a aquellos conductores que usan el teléfono para detenerlos en el retén más cercano y prevenirlos —no multarlos— acerca de que esta actitud pone en riesgo su vida, la de sus acompañantes y la de terceros”.

PREVENCIÓN ANTES QUE SANCIÓN

Junto con las campañas “Un Click que Salva”, enfocada en el uso del cinturón de seguridad —especialmente en menores que deben viajar en sillas de retención infantil—, y “Siempre Casco”, destinada a motociclistas y ciclistas, la prevención de distracciones por celular es uno de los principales ejes de acción del Ministerio.

Usar el teléfono durante apenas 5 segundos a 100 km/h equivale a conducir 135 metros sin mirar el camino, lo que reduce hasta en un 50% la atención del conductor.

Frente a estos riesgos, Marinucci reafirmó la política provincial:

“Desde el 1° de enero asumí el objetivo que me encomendó el Gobernador: disminuir la cantidad de víctimas fatales por día en nuestra Provincia. La forma de hacerlo es estando en el territorio y generando espacios de capacitación para transmitir conciencia y cuidado por la vida”.

VIAJÁ SEGURO DURANTE EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA LARGO DEL AÑO

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte desplegó operativos en puntos estratégicos de las rutas bonaerenses. Las y los agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial instalaron postas simultáneas en:

• Corredor Atlántico (Pinamar y Ostende)

• Las Armas y Maipú

• Berazategui, La Plata, Quilmes y Hudson

• Megaoperativo conjunto en Mercedes

Las acciones se desarrollaron en coordinación con fuerzas municipales, la Policía de la Provincia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, AUBASA y organismos nacionales, reforzando el compromiso de trabajar de manera integrada para salvar vidas y reducir la siniestralidad en rutas y ciudades bonaerenses.