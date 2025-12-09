Apertura listados emergencia Ed. Especial: DM, IM, TP para la cobertura en Escuelas Abiertas en Verano

Secretaria de Asuntos Docentes de GENERAL PAZ informa que se encuentra abierta la inscripción para EMERGENCIA ED. ESPECIAL para los cargos: maestro Discapacidad motora (DM), Maestro de Discapacidad Intelectual (IM) y Maestro de Trastornos Emocionales Severos (TP) según Disposición2025-9GDEBA-DEEDGCYE para la cobertura en ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 2026.
Los aspirantes deberán presentar
● Declaración Jurada de Inscripción se encuentra disponible en la página oficial del https://abc.gob.ar/sad//general-paz/inicio
● DNI
● Título registrado o constancia de alumno regular.
● Constancia de desempeño (formulario 354)
SE REQUIERE QUE LOS ASPIRANTES DETERMINEN EL O LOS CARGOS A LOS CUALES ASPIRAN.
La inscripción se realiza a través del correo sad041listados@abc.gob.ar en horario de 08:00 a 16:00hs. No se reciben inscripciones fuera de término.
Periodo de difusión: 9/12/2025 hasta el 15/12/2025.
Inscripción: 15/12/2025 hasta el 17/12/2025.