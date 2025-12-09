Javier Rodríguez encabezó una nueva reunión de la Mesa Provincial de Mercados Mayoristas Frutihortícolas

El ministro de Desarrollo Agrario reunió a representantes de los mercados para analizar el impacto del contexto económico, avanzar en políticas de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y fortalecer la infraestructura y las condiciones sanitarias de los establecimientos bonaerenses.

Rodríguez firma junto al titular del BAPRO

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó en el Mercado Fijo de La Plata una nueva reunión de la Mesa Provincial de Mercados Mayoristas Frutihortícolas, junto a representantes de establecimientos concentradores y operadores del sector. El encuentro permitió avanzar en estrategias para fortalecer los mercados bonaerenses, mejorar sus condiciones sanitarias y profundizar las políticas de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.

Javier Rodríguez destacó que «cuando llegamos al Ministerio encontramos que los mercados mayoristas de la provincia estaban prácticamente invisibilizados. No solo eran poco conocidos por la ciudadanía, sino también por la propia estructura del Estado provincial. Y sin embargo, cumplen un rol enorme: conectan productores con consumidores, fortalecen el abastecimiento y facilitan el acceso de la población a alimentos de calidad». Aseguró además que la magnitud y relevancia de estos espacios «no necesita demasiados números para entender lo estratégico que es lo que se mueve en ellos».

Durante el encuentro se repasaron las medidas impulsadas por la Provincia para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, así como los datos actualizados sobre el contexto comercial y productivo nacional, marcado por la caída del consumo, el aumento de las importaciones y una fuerte retracción de la actividad económica.

El ministro subrayó también la heterogeneidad del sistema: «Una característica relevante es la diversidad de sus modelos de gestión. Algunos son públicos, otros privados, otros mixtos. Y siempre nos pareció fundamental sostener un diálogo abierto entre todos los actores, porque los desafíos que enfrentamos son compartidos».

Además, se entregaron carnets de manipulación segura de alimentos a operadores de los mercados de Malvinas Argentinas, Lanús y La Plata, como parte del programa de capacitación que el MDA desarrolla en establecimientos mayoristas bonaerenses. Desde 2021 a la actualidad, el Ministerio emitió 531.000 carnets de manipulación de alimentos, una cifra que refleja su alcance territorial y el rol central de la capacitación obligatoria en la construcción de un sistema provincial sólido de inocuidad alimentaria.

Un contexto nacional crítico

La reunión estuvo atravesada por el análisis de la situación económica del país, caracterizada por una fuerte recesión. El PBI cayó 1,7% en 2024; el desempleo alcanzó el 7,9%, el nivel más alto desde 2022; y las políticas de apertura importadora, sumadas al recorte de programas y la desinversión pública, profundizaron la caída del consumo interno.

En los primeros diez meses de 2025, las importaciones de alimentos para el hogar superaron los U$1.921 millones, un incremento del 67,9% respecto del año anterior. La merma del consumo también se verifica en productos esenciales: la ingesta de carne bovina cayó 8,7% en 2024 y se mantiene 6,2% por debajo del nivel de 2023; las ventas en supermercados retrocedieron 11% en 2024 y otro 9,2% en 2025; y la comercialización de lácteos continúa en retroceso.

Javier Rodríguez remarcó: «La pandemia dejó en evidencia la importancia de la logística y de la eficiencia en toda la cadena de abastecimiento. Hoy seguimos enfrentando desafíos fuertes, desde la caída del consumo hasta dificultades operativas que afectan tanto a productores como a mercados y consumidores». En ese marco, planteó que «reducir pérdidas y desperdicios se vuelve una tarea central. Cada mejora en la cadena impacta en precios más cuidados para los consumidores, en mejores ingresos para los productores y en una operatoria más sostenible para los propios mercados».

Presencia territorial y fortalecimiento de mercados

La provincia de Buenos Aires cuenta con 78 establecimientos mayoristas frutihortícolas identificados —55 de ellos mercados— distribuidos en 35 municipios. A lo largo del año, el Ministerio brindó asistencia técnica a 18 establecimientos mediante relevamientos higiénico-sanitarios, toma de muestras microbiológicas sin costo en el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón y capacitaciones presenciales en manipulación segura de alimentos en los mercados de Lanús, Malvinas Argentinas y La Plata.

Además, la Provincia financió proyectos destinados a fortalecer los mercados de La Plata, Lanús y Coronel Suárez.

En materia de infraestructura, el gobierno provincial impulsó la construcción e inauguró dos mercados concentradores regionales en Coronel Suárez y Pehuajó, mientras avanza en la construcción de otros dos en Castelli y Roque Pérez.

Javier Rodríguez señaló que este proceso requiere planificación e inversión sostenida: «Este es un trabajo que requiere diseño, planificación técnica y, por supuesto, inversión. Por eso desde el Ministerio acompañamos con financiamiento para que los mercados puedan mejorar infraestructura, servicios y condiciones de funcionamiento. Hablamos de mejoras que van desde la operatoria diaria hasta la capacitación de trabajadores, operadores, puesteros y de todos los que forman parte de la cadena».

Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA), un problema global que afecta a la seguridad alimentaria y al ambiente. Organismos internacionales como la FAO estiman que cada año se pierde un tercio de los alimentos producidos en el mundo, y en Argentina se descartan unas 16 millones de toneladas anuales. En la provincia de Buenos Aires, los mercados concentradores generan alrededor de 80.000 toneladas por año.

Frente a esta problemática, la Provincia impulsa un conjunto de acciones: conformación de la Mesa Provincial de Mercados, generación de información específica sobre PDA, estrategias público-privadas para modernizar mercados tradicionales, financiamiento para innovación y tecnología, asistencia técnica, capacitación y articulación con organismos como FAO, FLAMA, SAGyP, CAAF y universidades.

En este mismo marco, el Ministerio también lleva adelante un relevamiento semanal de precios de una canasta de productos que permite identificar dos frutas y cinco hortalizas que, por factores productivos y/o comerciales, se encuentran a valores más bajos. Con esa información se elabora la «Lista Conveniente», una recomendación de frutas y verduras para el consumo familiar que impulsa la demanda de productos accesibles, beneficiando tanto a los consumidores como a los productores.

Entre los proyectos destacados se encuentra la asistencia al Mercado Frutihortícola Saropalca de Morón junto con la Universidad Nacional de Hurlingham, para instalar una sala de procesamiento que permita agregar valor a frutas y hortalizas descartadas pero aptas para consumo. El equipamiento adquirido incluye una prensadora de tomate, autoclave, multiprocesadora, paila, termoselladora, empaquetadora y horno eléctrico.

Asimismo, el Ministerio financió iniciativas específicas para tres mercados mayoristas: en La Plata, destinó recursos para fortalecer una sala de clasificación de alimentos aptos para ser entregados a comedores; en Lanús, permitió la adquisición de heladeras de frío para la comercialización de bandejas de verduras; y en Coronel Suárez, otorgó fondos para la compra de equipamiento de transporte destinado a asistir a productores locales.

Hacia el final del encuentro, Javier Rodríguez resumió el sentido de la agenda trabajada: «Son desafíos grandes, pero también oportunidades enormes. Y en momentos de dificultades económicas, cuando cae la demanda y se tensan todas las variables, es aún más importante fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto». Y concluyó: «Reducir pérdidas y mejorar la eficiencia es clave para toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor. Ese es un eje estratégico y un punto de partida para avanzar en una agenda más amplia».