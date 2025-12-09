Pila marca un momento histórico para el oficialismo

El distrito conducido por Sebastián Walker vuelve a ser noticia por un nuevo hecho histórico. Desde el miércoles, tras la contundente victoria en septiembre, el HCD se tiñe totalmente de azul.

El Intendente cercano a Kicillof y quien fuera electo con el 70 % de los votos en el 2023 registrando el mayor caudal a nivel provincial; ahora logró obtener mediante el acompañamiento de los vecinos todas las bancas del Concejo Deliberante y, este 10 de diciembre el Poder Legislativo quedará con todos Ediles oficialistas para acompañarlo.

El hecho es inédito en la Provincia de Buenos Aires ya que Pila es el único distrito con todos los concejales del mismo espacio del Ejecutivo Municipal.

Fuerza Patria conquistó en septiembre las tres bancas en disputa y desde el 10 de diciembre los 6 ediles representarán al peronismo local

Asumirán: Manuela Martínez Miranda, Elisandro Arbio y Luisina Menconi como flamantes Ediles y en el Consejo Escolar Nelson Jáuregui Moreno y María Florencia Daley toman su cargo.

“Es la primera vez que en 186 años de historia pilera un Concejo queda conformado de esa manera. El voto popular marcó el amplio respaldo a la gestión Walker que desde el 2003 gobierna el distrito, tanto con Gustavo como con Sebastián”, señalaron desde el entorno del alcalde bonaerense.

“Hay gestión, hay transparencia, hay compromiso, hay mucho trabajo que se ve y se nota y por eso la gente los respalda”, amplió la misma fuente.

El miércoles, los ediles tomarán posesión en sus cargos y vale consignar que el mismo día los Consejeros Escolares del Frente Patria, electos en septiembre, jurarán en un acto en el Cine Teatro de la localidad.

Fuente: Mirada Central