Luciano Rey a la final, tras imponerse a Rescinito

Durante el feriado nacional del lunes, se disputaron las semifinales de categoría 3ª y 4ª del Torneo de Tenis que se está jugando en el Country Golf Chascomús. Rey y Rescinito se enfrentaron.

En 4ª, el partido más atractivo sin duda , fue el que jugaron los dos rancheros, viejos conocidos de este este hermoso deporte. Durante el primer set, Luciano Rey, con un inicio contundente, supo llevar el marcador a 5/2 en su favor, ante lo cual Enrique Rescinito logró meterse en partido, y llevar el resultado a un 5/5. Sin embargo, finalmente, Rey cerró con mucho esfuerzo y trabajo de peloteo y volea, con un 7/5 a su favor.

En el segundo set, el calor comenzaba a complicar un poco el juego, por lo que se desarrolló en menos tiempo, y Luciano Rey logró imponerse con un juego contundente, por 6/1.

“Un partido muy lindo, con jugadas de alto vuelo por parte de ambos, y lo mejor fue que tanto al inicio como al finalizar ambos se abrazaron y felicitaron mutuamente”, cuentan testigos del partido.

El próximo sábado se jugarán las finales de ambas categorías, 3ª y 4ª, donde se espera un gran marco de público local, al que aguardan que también se sumen algunos rancheros a apoyar a nuestro representante, en el último torneo de Tenis de 2025.

“Estoy muy contento y agradecido por haber podido participar en este torneo, y con la ilusión puesta en poder ganarlo en esta oportunidad, para cerrar un año muy positivo y promisorio de cara al futuro”, anhela Rey.

La Final está prevista para el próximo sábado 13 de diciembre, a las 9 horas. Será el último torneo del año en el CGCh, y para el ranchero es su tercera final consecutiva del último tramo de año 2025, donde tratará de ser campeón para cerrar un año inolvidable y de mucho crecimiento en lo deportivo.

“Espero contar con el apoyo de muchos rancheros que se puedan sumar para alentar y disfrutar de estas instancias finales del torneo”, destaca Luciano Rey.

