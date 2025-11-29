Se realizó la Sesión especial de reconocimientos del HCD

Este Viernes, en el Salón de Usos Múltiples de Cultura tuvo lugar una nueva Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante de General Paz. En esta oportunidad, se trató del acto anual de reconocimientos a aquellas personas e instituciones que dicho cuerpo ha decidido destacar por su desempeño y/o logro personal o grupal durante el presente período.

La Presidenta del honorable cuerpo, Dra. Ana Clara Álvarez, encabezó la Sesión, acompañada por la Secretaria Legislativa Florencia Bustamante, y el Intendente Juan Manuel Álvarez, quien fue invitado para la ocasión.

Los diez ediles restantes estuvieron presentes, con la ausencia con aviso de uno de ellos; y fueron parte de esta emotiva ceremonia, que terminó con un homenaje póstumo a Nunzio Vernaci.

Con la experta y ágil conducción de Vanesa Reader, se fueron mencionando a todos los homenajeados (algunos de ellos ausentes), quienes recibieron por parte de las autoridades un presente, y una copia de la Resolución por la que fueron reconocidos.

A continuación detallamos a todos y cada uno de ellos:

Quinta división del Club Atlético Ranchos

A través de la Resolución N° 3/2025 se reconoce a la Quinta división del Club Atlético Ranchos por haber obtenido el triunfo del Torneo clausura 2024 de la Liga Chascomunense de Fútbol.

La quinta división está conformada por: Agra Alfaro Juan Damian, Arriola Valentin, Benavidez Santino, Britez Bayron, Canales Lorenzo, Castro Sebastian, Castronuovo Juan Bautista, Catullo Fausto, Chiozza Bautista, Cortes Amarante Lucio, Cruise Nicolas, Del Campo Agustín, Dominguez Facundo, Ferreyra Maffei Martín, Francioni Benjamín, Hernandez Tomas, Hirigoyen Lautaro,Iudati Tiziano, Lezcano Agustín, Lopez Juan Román, Maggi Benito Gregorio, Moscoloni Alejo, Parodi Santiago, Pereyra Fabrizio, Piriz Leonardo, Ramos Federico, Ramos Marcos, Rey Joaquin, Santero Mateo, Veron Rodriguez Lucas, Laportilla Ayrton, Lafuente Brandon, Ilarragorri Teo, Alaníz Lionel y Villar Nahuel.

Y el cuerpo técnico estuvo conformado por el Director técnico Rodrigo Pérez, sus ayudantes: Cristian Micucci y Kevin Migone y el preparador físico, Profesor Juan Pablo Uribarri quienes realizaron un trabajo continuo y comprometido.

Suboficial Mayor y jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Loma Verde Rodolfo Javier Mombelli al Sargento Alejandro Ezequiel Madera Integrante del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Loma Verde y al Suboficial Principal Ariel Baudry integrante del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Paz

Con la Resolución N° 10/2025 el Honorable Concejo Deliberante reconoce en su Artículo 1° al Suboficial Mayor y jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Loma Verde Rodolfo Javier Mombelli por su labor, entrega y ayuda en los incendios forestales en la Patagonia Argentina y en el derrumbe del Apart Hotel DUBROVNIK en la Ciudad de Villa Gesell.

En su Artículo 2° al Sargento Alejandro Ezequiel Madera Integrante del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Loma Verde y al Suboficial Principal Ariel Baudry integrante del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Paz, por su labor, entrega y ayuda en los incendios forestales en la Patagonia Argentina.

y en su Artículo 3° al Suboficial Principal Ariel Baudry integrante del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Paz, por su labor, entrega y ayuda el derrumbe del Apart Hotel DUBROVNIK en la Ciudad de Villa Gesell.

Justo José Bermúdez

A través de la Resolución N° 11/2025 se reconoce al Sr. Justo José Bermúdez, por su convocatoria a la Selección Argentina de Horseball y su participación en el Mundial de Horseball 2025 realizado en la Argentina.

Su participación fue destacada en los partidos disputados logrando llevar a la selección y su categoría a cuartos de final.

Justo cuenta con una amplia trayectoria en el deporte equino y ha cosechado amplios triunfos llegando a conseguir a nivel personal su tercer “Olimpia de plata”.

Juan Ignacio Torrisi y Javier González

A través de la Resolución N° 12/2025 se reconoce en el Artículo 1° a Juan Ignacio Torrisi y a Javier González, por haber obtenido el primer puesto en el Rally Mar y Sierras en la clase RC2S y el tercer puesto en la general del Rally Sprint LATAM.

Francisco Vernaci y Oscar Villano

Reconocer a través de la Resolución N° 12/2025 Artículo 2 a Francisco Vernaci y a Oscar Villano por haber obtenido el primer puesto en la clase A6 del Rally Sprint LATAM y el segundo lugar en la clase A del Rally Mar y Sierras.

Vicente Bonavetti y a la familia de Nunzio Vernaci

A través del Artículo 3 de la Resolución N° 12/2025 por haber obtenido el segundo lugar en la clase A6 en el Rally Sprint LATAM y el tercer puesto en la clase A en el Rally Mar y Sierras. Fuerte el aplauso a Vicente Bonavetti y para nuestro recordado con mucho cariño y admiración Nunzio Vernaci.

Pedro Macchi y a Franco Macchi

Resolución N° 12/2025 Artículo 4: que reconoce a Pedro Macchi y a Franco Macchi por haber obtenido el segundo lugar tanto en la clase N7 del Rally Mar y Sierras, como así también en el Rally Sprint LATAM. Fuerte el aplauso.

Alan Porcel y Mauro Llenderoso

A través de la resolución N° 12/25 Artículo 5 donde se reconoce a Alan y Mauro por obtener el segundo lugar, tanto en la clase N1 del Rally Mar y Sierras, como así también en la clase RC5 del Rally Sprint LATAM

Pedro Pérez y a Horacio Arriola

En el ARTÍCULO 6 de la resolución 12/2025: se reconoce a Pedro Pérez y a Horacio Arriola por haber obtenido el tercer puesto, tanto en la clase N1 del Rally Mar y Sierras, como así también en la clase RC5 del Rally Sprint LATAM.

Omar Armas y Mirta Cimadamore

A través de la Resolución N° 21/2025 se reconoce a los rancheros Omar Armas y Mirta Cimadamore del establecimiento “San Antonio” de la localidad de Ranchos, por la obtención del Premio APROCAL a la calidad de la leche y bienestar animal en marco de la Exposición “Todo láctea 2025”.

El Tambo “San Antonio” de los rancheros Omar Armas y Mirta Cimadamore obtuvo el Premio APROCAL en la categoría “menos de 5000 litros diarios”, luego de constituir terna con el Tambo “Campazú” y Tambo “Los cuatro nietos”.

Representantes del Cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villanueva

A través de la Resolución N° 25/2025 se reconoce al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Villanueva por su primer aniversario de operatividad.

En tan solo un año, las y los bomberos han demostrado una entrega ejemplar, participando en emergencias, capacitaciones y acciones, consolidando un rol fundamental en nuestra sociedad.

El 2 de junio los Bomberos, en una emotiva ceremonia, prestaron juramento.

Su fecha de fundación es el día 23 de marzo del año 2013 y lograr su operatividad les llevo 12 años, el día 9 de junio del año 2024 se logró poner en funcionamiento el Cuartel.

Responsables de la organización de la Feria del Libro de General Paz

A través de la Resolución N° 28/2025 se reconoce y felicita a los organizadores, colaboradores y participantes de la Feria del Libro de General Paz, con motivo de celebrarse el 10º aniversario de su realización ininterrumpida.

Destacamos el compromiso cultural, educativo y social que representa esta Feria, la cual se ha transformado en una política pública ejemplar en el ámbito local.

Iara Rivero

A través de la Resolución N° 29/2025 se reconoce a la estudiante Iara Rivero, oriunda de la localidad de Ranchos, por haber obtenido el primer premio en labor legislativa en el “Modelo Legislativo” organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Destacamos el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que representa para una joven del interior cursar estudios universitarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociendo en ella a tantos y tantas estudiantes que luchan día a día por sus sueños.

Organizadores de las Horas Solidarias por el Hospital Campomar

A través de la Resolución N° 30/2025 en su Artículo 1 se reconoce a la Cooperadora del Hospital Campomar por la organización y desarrollo de la jornada solidaria “Horas Solidarias” realizada el 9 de julio del corriente año, destacando su compromiso, responsabilidad y espíritu solidario en beneficio de toda la comunidad.

En su Artículo 2 se reconoce la colaboración del personal del Hospital Campomar, cuya entrega y vocación de servicio en la jornada solidaria no solo refuerzan el sentido de pertenencia institucional sino también su ejemplo de entrega y responsabilidad social.

En el Artículo 3 se destaca y agradece la participación honoraria de los artistas, locutores, colaboradores, e instituciones quienes con generosidad y desinterés pusieron su arte y trabajo al servicio de una noble causa.

En el Artículo 4 se destaca y agradece la labor de los medios de comunicación locales, por su compromiso, colaboración y permanente difusión de las acciones desarrolladas en el marco de las “Horas Solidarias”, contribuyendo a fortalecer el lazo entre la comunidad y las instituciones, visibilizar el trabajo solidario y fomentar la participación ciudadana.

En el Artículo 5 de la resolución 30/2025 se agradece a toda la comunidad de General Paz por su acompañamiento y participación activa, reafirmando que el compromiso ciudadano es un pilar fundamental para el fortalecimiento del sistema de salud local.

Representantes de la Peña Ranchos es Azul y Oro” y la “Agrupación de Ranchos al Monumental”

A través de la Resolución N° 43/2025 en su Artículo 1 se reconoce a la “Peña Ranchos es Azul y Oro” y a la “Agrupación de Ranchos al Monumental” por la acción mancomunada llevada a cabo el día sábado 16 de agosto de 2025, en la isla central de la Laguna con el objetivo de celebrar el día de la niñez ofreciendo a los niños y a la familia una tarde de juegos y sorteos, siendo ejemplo de unión, confraternidad y solidaridad.

Ines Zularica

A través de la Resolución N° 44/2025 en su Artículo 1 se reconoce y se destaca la creación del grupo en redes sociales denominado “Viejos conocidos de Loma Verde”, como espacio de preservación de la memoria colectiva, encuentro comunitario y promoción de la identidad local.

Este grupo fomenta la identidad local, el sentido de pertenencia y la unión entre los vecinos, fortaleciendo los lazos sociales y culturales.

Sergio Fredes

A través de la Resolución N° 55/2025 en su Artículo 1° se reconoce y se felicita al ciclista Sergio Fredes por su consagración como campeón en Pelotón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, llevados a cabo entre el 9 y el 14 de septiembre del corriente, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Florencia Sequeira a su profesor Matias Gago

A través de la Resolución N° 59/2025 en su Artículo 1° se reconoce a Florencia Sequeira por haberse consagrado Campeona Nacional de Lanzamiento de Bala, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

y en el Artículo 2 se destaca el acompañamiento y la labor de su entrenador, Prof. Matías Gago, en este importante logro deportivo.

Liliana Tagliabué

A través de la Resolución N° 60/2025 en su Artículo 1° se reconoce a la deportista Liliana Tagliabué por su sobresaliente participación y triple podio obtenido en el Campeonato Nacional Federativo de Pesca Deportiva 2025, realizado en Santa Fe.

Dicho campeonato fue realizado en la ciudad de Santa Fe, del 18 al 20 de septiembre del corriente año, donde Liliana obtuvo un triple podio representando a la Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires.

Participantes de los juegos Bonaerenses 2025

A través de la Resolución N° 64/2025 en su Artículo 1° se reconoce a la deportista Florencia Sequeira, y a su Profesor Matías Gago, por haber obtenido Medalla de Oro en los Juegos Bonaerenses 2025, en la disciplina Lanzamiento de Bala.

En el ARTÍCULO 2º: se reconoce a Ubaldo Torres y Adriel Malla, por haber obtenido Medalla de Oro en los Juegos Bonaerenses 2025, en la disciplina Sapo Intersección.

ARTÍCULO 3º: se reconoce a Basualdo Bonavita Fiamma y Quetgles Maitena y a su profesor Brian Santero, por haber obtenido Medalla de Plata en los Juegos Bonaerenses 2025, en la disciplina Beach Vóley Sub 16 femenino.

En el artículo 4º: se reconoce a Olivera Manuela y a su profesor Matías Gago, por haber obtenido Medalla de Bronce en los Juegos Bonaerenses 2025, en la disciplina Natación PCD femenino Sub 17.

En el ARTÍCULO 5º: se reconoce a Brenna Francesca, Santalucia Emma, Scarpitta Justina, Irigoite Juana, Seillant Abril, Piñero Ambar, Farisano Isabella, Rondinelli María Lucía, Bianco Mora y su profesor Nicolás Rey por haber obtenido Medalla de Bronce en los Juegos Bonaerenses 2025, en la disciplina Voleibol Femenino Sub 16.

Santiago “Tatín” Andreoli

A través de la Resolución N° 65/2025 en su Artículo 1° se reconoce al Sr. Santiago “Tatín” Andreoli por su participación en la carrera de 10 kms. para adultos que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata en el marco de los Torneos Bonaerenses 2025.

No ha sido obstáculo alguno para “Tatín” alcanzar la meta con su creciente dificultad física de disminución visual la que es hoy casi total. En este caso, contó con la importantísima compañía de una de sus entrenadoras, Mariana Dellavedova.

Carlos Raúl “El Rapi” Herrera

A través de la Resolución N° 68/2025 en su Artículo 1° se reconoce al deportista Carlos Raúl “El Rapi” Herrera por haber completado con éxito los 100K de la Ultra Trail Amanecer Comechingón (UTACCH), una de las carreras de montaña más exigentes del país.

Carlos, demuestra que los logros verdaderos se construyen no solo con esfuerzo físico, sino también con valores humanos, compromiso social y un espíritu noble que inspira a los demás.

También, es reconocido por quienes lo conocen como una persona trabajadora, perseverante y de buen corazón, cualidades que engrandecen aún más sus méritos deportivos.

Joel Ovelar y su professor Marcelo Espínola

A través de la Resolución N° 69/2025 en su Artículo 1° se reconoce al atleta Joel Ovelar por su participación en el 14° Campeonato Sudamericano de Kickboxing realizado en Cusco, Perú, donde obtuvo la medalla de plata en la modalidad Point Fighting hasta 89 kg.

Joel es vecino de la localidad de Loma Verde, e integra la Selección Argentina de Kickboxing.

Bajo la dirección de su maestro Marcelo Espínola, demostrando constancia, compromiso y un alto nivel de preparación.

Guillermo Coronel y Carlos D’ Addona

A través de la Resolución N° 70/2025 en su Artículo 1° se reconoce a los deportistas Guillermo Coronel y Carlos D’ Addona, por su destacada participación en el Campeonato Federal de Pádel disputado en la Provincia de Santa Fe, donde se consagraron Campeones Nacionales en la categoría Veteranos +35, Sexta categoría, representando a la Provincia de Buenos Aires.

Luna Tobio y Lucía Speranza

A través de la Resolución N° 70/2025 en su Artículo 2° se reconoce a las deportistas Luna Tobio y Lucía Speranza, por haberse consagrado Campeonas Provinciales de Pádel en la ciudad de La Plata, dentro de la categoría Sexta, constituyéndose en las primeras mujeres rancheras en obtener dicho título.

Facundo ”el guapo” Laportilla

A través de la Resolución N° 76/2025 en su Artículo 1° se reconoce al joven deportista Ranchero Facundo ”el guapo” Laportilla por el logro obtenido el pasado 7 de noviembre en la ciudad de Mendoza, consagrándose Campeón Interprovincial de Boxeo.

Con tan solo 20 años nos demuestra su pasión por este deporte superando exigentes instancias competitivas y posicionándose como una de las jóvenes promesas del boxeo regional y nacional;

Integrantes de las categorías 7ma y 6ta de Hockey Ranchos

A través de la Resolución N° 77/2025 en su Artículo 1° a las jugadoras de las categorías 7ma y 6ta de Hockey Ranchos: Ortiz Martina, Orphant Brenda, Eseisa Sebastiana, Lamarque Ludmila, Chartea Olivia, Santero Renata, Ponce Agustina, Pollio Justina, Galusso Lola, Lebrero Melanie, Correa Emilia, Cardenas Victoria, Bordon Moira, Llanos Nicole, Alzamendi Sheila, Ponce Natalia, Ponce Nayla, Aristizábal Alma y Escobar Helen, por haberse consagrado campeonas de la Copa de Plata de la Liga Sudeste.

En esta resolución en el Artículo 2 se destaca el trabajo de sus entrenadores Micaela Robledo, Emanuel Fleitas y Kevin Brown por el acompañamiento y la formación integral de las deportistas.

Familia Villar – Fernández

Resolución Nº 34/2025: Artículo 1°: Expresar el reconocimiento y felicitaciones al taller familiar ceramista “Lincon Pagni” por su participación y representación en el III Encuentro Latinoamericano de Ceramistas “Barros del Qhapaq Ñan”, realizado en Pisac, Cusco (Perú). Y en el Artículo 2°: Destacar sus valiosas cualidades humanas y artísticas, su pasión, compromiso y amor por la cultura y el arte ceramista, como así también su contribución a la difusión de nuestras tradiciones en escenarios internacionales.

Trabajadores del Banco Provincial

A través de la Resolución Nº 48/2025, Artículo 1°: Expresar el más cálido reconocimiento y felicitación al Banco de la Provincia de Buenos Aires en el marco de su 203° aniversario, a celebrarse el 6 de septiembre de 2025, destacando su histórica trayectoria como primera banca pública de Hispanoamérica y su invaluable aporte al desarrollo económico y social de nuestra Provincia. Art. 2: un especial reconocimiento a la Sucursal Ranchos del Banco de la Provincia de Buenos Aires y a todo su personal, por su compromiso, amabilidad, responsabilidad y entrega cotidiana, que hacen de su gestión un servicio esencial para la comunidad, valorado y querido por todos los vecinos.

Reconocimiento póstumo a Nunzio Vernaci

Resolución Nº 75/2025: Rendir homenaje póstumo a Nunzio Vernaci, en reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con el automovilismo regional y su aporte al fortalecimiento de los valores deportivos y comunitarios.

El presente fue recibido por sus hijos, su mamá y sobrino.

