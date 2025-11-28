El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves la apertura del 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense, cuyo objetivo es fortalecer y profundizar redes, planificar acciones y generar diagnósticos entre los protagonistas del sector.

El evento convocó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, a trabajadores y trabajadoras de la cultura, donde “debatimos, pensamos y construimos políticas públicas que nacen desde el territorio, con artistas, referentes y gestores como protagonistas”, expresó Florencia Saintout.

De la apertura, presidida por el gobernador Axel Kicillof, fueron parte, el Intendente Julio Alak, la la Presidenta del Instituto Cultural Florencia Saintout ,el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; sus pares de Energía, Gastón Ghioni; y Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; de Las Flores, Alberto Gelené; de Suipacha, Juan Luis Mancini; de Azul, Nelson Sombra; de Brandsen, Fernando Raitelli; de Berisso, Fabián Cagliardi; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y artistas invitados.

Hubo mesas, debates y talleres sobre patrimonio, artes visuales y escénicas, audiovisual, bibliotecas, juventudes, libros, ciencia, ambiente, centros culturales, memoria, pensamiento nacional, diversidad y más. Las conclusiones darán forma a una agenda de trabajo conjunta, colectiva y participativa, que permita mejorar las políticas públicas en el territorio e imaginar lo que viene.

Se trató de una jornada pensada para intercambiar experiencias, escuchar propuestas y generar una agenda común que sea representativa de la diversidad y la identidad de nuestros territorios.