El Verdinegro va por un pase a la semifinal

Las divisiones Primera, Quinta y Séptima del Club Atlético Ranchos, jugarán este fin de semana de visitante, por la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense de Fútbol.

Las tres divisiones de Atlético Ranchos, buscarán el pase a las semifinales del Clausura 2025, y todos los partidos se jugarán en condición de visitante.

Este sábado, en el “Juan Silverio Oroz” la séptima de Atlético Chascomús recibe a Ranchos a las 12:30, y en quinta lo hará Unión Deportiva a las 14:00.

Mañana, en el “Bautista Bilbao”, la primera división del CAR se enfrentará a Atlético Chascomús a las 16:30