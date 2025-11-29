Tenis: Arrancó el Torneo para los rancheros, en el Country Golf de Chascomús

Dando inicio al Torneo a primera hora de la jornada sabatina, los rancheros debutaron con 3 triunfos en categoría 4ª, y una derrota en categoría 3ª.

publicidad

Juan Castro (Tercera), Emanuel Tolaba (Cuarta), Enrique Rescinito (Cuarta) y Luciano Rey (Cuarta) participant del ultimo torneo de tenis en el Country Golf de Chascomús

Estos fueron los resultados:

Rey a Basso 6/0 – 6/1

Tolaba a Chiavaro 6/1 – 6/2

Resciniro a Castagno 6/1- 6/3

Brizzi a Castro 6/2- 6/4

Los siguientes encuentros se desarrollarán a partir del lunes en adelante, según confirmen los organizadores. Los mismos se darán en función de las condiciones climáticas existentes.