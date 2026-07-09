Se conmemoró el 210 aniversario de la declaración de la Independencia

Con una Plaza de mayo colmada de banderas, alumnos y familias, se llevó adelante este jueves 9 de julio, el acto oficial, celebrarse el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia,

El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, junto a la Concejal Carina Soberón, izaron el Pabellón Nacional; y posteriormente, la Subsecretaria de Seguimiento Productivo y Económico, Ayelén Borda acompañada del Consejero Escolar Luis Sabatié hicieron lo propio con la Bandera Bonaerense. A continuación, se entonaron las estrofas del himno Nacionbal Argentino

El Padre Mario Peralta Lunaofició una Oración por la Patria; y las palabras alusivas, estuvieron a cargo de Julieta Laborde, profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°21, quien resaltó el valor de la palabra “Libertad” en su más amplia acepción.

Las instituciones educativas no estuvieron ausentes en esta fecha tan significativa. Alumnos y alumnas de 3° A y 5° D de la Escuela Primaria N°1, realizron un cuadro alegórico denominado “1816: Una conversación entre el pasado y el presente”. Y estudiantes del Instituto Secundario Sagrado Corazón bailaron el caractetrístico Pericón Nacional.

Al finalizar, los presentes compartieron un rico chocolate caliente.