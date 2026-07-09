Javier Rodríguez: «El desguace del INTA le está pegando un tiro en el pie a las posibilidades de desarrollo futuro de la Argentina».

El ministro de Desarrollo Agrario encabezó la Jornada de Intercambio Técnico «Hacia el uso sustentable de la biodiversidad bonaerense», donde destacó la articulación entre la Provincia y el INTA para preservar los recursos genéticos nativos y fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo. Además, volvió a cuestionar el ajuste del Gobierno nacional sobre el organismo.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó este miércoles la Jornada de Intercambio Técnico «Hacia el uso sustentable de la biodiversidad bonaerense», realizada en el Instituto de Floricultura del INTA Castelar, donde se presentó la agenda de trabajo conjunta entre ambas instituciones para impulsar el uso sustentable de los recursos genéticos nativos y fortalecer la investigación aplicada al desarrollo productivo.

Durante la apertura, Javier Rodríguez destacó que los recursos genéticos nativos constituyen «un patrimonio nacional» cuya preservación está estrechamente vinculada con la soberanía y el desarrollo. En ese sentido, remarcó que el desafío no es solamente conservarlos, sino transformarlos en una herramienta para generar producción, empleo y oportunidades en todo el territorio.

«Nosotros entendemos que los recursos genéticos son un patrimonio de todos los argentinos y las argentinas. Hay que cuidarlos, pero también ponerlos al servicio del desarrollo, de la ciencia, de la tecnología y del trabajo», expresó.

El ministro sostuvo además que el INTA cumple un rol estratégico para ese objetivo y cuestionó el proceso de ajuste que atraviesa el organismo. «Sabemos de la enorme tarea que hace el INTA en materia de desarrollo científico y tecnológico. Lamentamos profundamente el proceso de vaciamiento y achicamiento que está sufriendo porque significa frenar el desarrollo que necesita la Argentina», afirmó.

La jornada permitió presentar la agenda de trabajo conjunta entre el Ministerio y el Instituto de Floricultura del INTA, que incluye el registro y comercialización de nuevas variedades de alstroemerias, la multiplicación de ornamentales comerciales, el desarrollo de flora nativa bonaerense y la actualización de la normativa provincial para facilitar la investigación y la innovación productiva.

Al cierre del encuentro, Javier Rodríguez volvió a defender el papel del organismo nacional y destacó la importancia de sostener la investigación, la extensión y la presencia territorial del INTA.

«Queremos expresar nuestro acompañamiento y el compromiso de seguir llevando adelante actividades conjuntas que, incluso en momentos difíciles, permitan fortalecer el trabajo, generar puentes y sostener la esperanza. No hay que bajar los brazos; hay que seguir trabajando de manera articulada con el territorio», señaló.

Posteriormente, al ser consultado sobre la situación del organismo, el ministro cuestionó las políticas del Gobierno nacional.

«El desguace que sufre el INTA desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya provocó la pérdida de alrededor de 2.000 trabajadores entre profesionales, técnicos y personal de apoyo. Esto deteriora los equipos de investigación, pone en riesgo la continuidad de numerosos proyectos y compromete el desarrollo científico del país», sostuvo.

Y concluyó: «La Argentina necesita más inversión en ciencia y tecnología, no menos. Esta política le está pegando un tiro en el pie a las posibilidades de desarrollo futuro de la Argentina. Desde la Provincia seguimos demostrando que hay otro camino, donde la ciencia, la producción y el trabajo son prioridades.»