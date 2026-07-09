CHOELE CHOEL: Fiamma Bonavita integra la Selección Bonaerense S18

Tres jugadoras surgidas en la asociación de Vóley Belgranense se encuentran representando a la selección bonaerense sub 18. Entre ella Fiamma Bonavita, quien, entre otros logros, obtuvo medalla de Plata en los Juegos Bonaerenses 2025, en la disciplina Beach Vóley Sub 16 femenino, junto a Maitena Quetgles.

Catalina Celillo, Justina Acevedo y Fiamma Bonavita se encuentran en Choele Choel realizando encuentros amistosos con la Selección Ríonegrina, bajo las órdenes de Héctor Gallardo y Manuel López, previa concentración en Bahía Blanca los días 7 y 8 de julio.

Catalina Celillo del Club Social de Dolores (con paso por Gimnasia L.P),Justina Acevedo del Club Atlético y Social General Belgrano (actualmente en Gimnasia L.P), y Fiamma Bonavita de Vóley Ranchos (actualmente en Banco Provincia L.P.)

Felicitaciones a las tres! Y éxitos en esta primera convocatoria.



Info y Foto: asocvoleybelgranense