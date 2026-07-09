Ezequiel Sánchez compite en Córdoba

El ranchero, será parte de Picadas Cabalen Córdoba, Speed Race.

«Después de mucho tiempo de trabajo, esfuerzo y dedicación logramos un auto competitivo y de calidad”, explica Ezequiel, quien da “Gracias a la familia, amigos, todas las personas que trabajaron en el auto y por supuesto al equipo N°1 PIEDIGROSSI”.

Sánchez debuta corriendo el sábado 11/07 en el Autódromo ‘Oscar Cabalen’, en el municipio de Villa Parque Santa Ana, en la categoría 6 y 8 cilindros y 7.50, vamos a estar corriendo con los 6 y 8 cilindros más rápidos del país.

«Siempre representando a mi querido Ranchos», cierra.