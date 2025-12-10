Rodolfo Spinosi asume la presidencia de la Cooperativa de Electricidad

Este martes, el hasta entonces Presidente del Consejo de Administración, Roberto Urban, se despidió de los empleados, ya que asumirá en las próximas horas como Concejal. En su lugar asume Rodolfo Spinosi.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda, será presidido por Rodolfo Spinosi, quien venía ocupando el rol de vicepresidente. Enrique Luján Rescinito continuará como Tesorero, y Nadia Da Silva, de Secretaria.

publicidad

Con estos cambios, las autoridades del Consejo se deberán reunir para definir cómo será la nueva conformación definitiva, y se estima que será promediando la semana próxima.

Cabe recordar que María Fernanda Álvarez es la Síndico titular, y Agustina Lecce, Suplente. Mientras que en la última asamblea asumieron como miembros titulares Victoria Alfonsín, Jorge Luis Aparicio María y María Daniela Castro, y miembros suplentes Natalia Mercedes Romero, Claudio Roberto García y Walter Claudio Güerini.