Rita Castro continuará al frente del PJ local

Juan Manuel Álvarez y Ayelén Borda serán los Congresales titulares

En las últimas horas se confirmó que el gobernador Axel Kicillof encabezará el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires con Verónica Magario como vicepresidenta primera, luego de sellarse un acuerdo de unidad entre todos los sectores y corrientes que conforman el peronismo. Del mismo modo, en General Paz, se conformó una “lista unidad”, según anunciaron desde el partido, y la docente Rita Castro continuará con la presidencia, acompañada por Olga Veramendi como Vice.

Así quedó conformado el Consejo del Partido Justicialista General Paz:

Presidente: CASTRO, RITA L.

Vicepresidente: VERAMENDI, OLGA L.

SEC. Gral. DINIRO, CRISTIAN

SEC. Actas: FAZIO, EUGEΝΙΑ

SEC. Organización: GARCIA, CLAUDIO

SEC. Formación Política: URRUCHUA, ESTELA

SEC. DES. Humano: URIBARRI, CESAR

SEC. Relaciones: PARODI, ROSANA

SEC. Finanzas: TARQUINI, OSCAR

SEC. Cultura y Comunicación: MENDILAHATZU, MARCELO

SEC. Mujer: ROSSI, PAOLA

SEC. Asunto. Gremiales: ANDRADE, ALEJANDRA

SEC. Juventud: SALINAS FRANCO

SEC. Derechos Humanos: SOUTHWELL, SERGIO

SEC, TEC. PROF.: SPPINOSI, RODOLFO

SEC. Discapacidad: ALCARAZ, GABRIELA

VOCALES:

1- MONTERO, DIEGO.

2- SANTALUCIA, PAOLA

3- BUSATO, OSCAR.

4- ESEIZA, MARIA

5- GENARO, MARCELO.

6- RAFFONE, FRANCO

7- TOBIO, ROSA

8- MENDILAHATZU, ESTELA

CONGRESALES TITULARES:

1- ALVAREZ, JUAN MANUEL

2- BORDA, DANIELA AYELEN

CONGRESALES SUPLENTES:

1- ANTILOPI, SANTIAGO

2- FERNANDEZ, ADRIANA