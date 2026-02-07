Rita Castro continuará al frente del PJ local

Juan Manuel Álvarez y Ayelén Borda serán los Congresales titulares
En las últimas horas se confirmó que el gobernador Axel Kicillof encabezará el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires con Verónica Magario como vicepresidenta primera, luego de sellarse un acuerdo de unidad entre todos los sectores y corrientes que conforman el peronismo. Del mismo modo, en General Paz, se conformó una “lista unidad”, según anunciaron desde el partido, y la docente Rita Castro continuará con la presidencia, acompañada por Olga Veramendi como Vice.
Así quedó conformado el Consejo del Partido Justicialista General Paz:
Presidente: CASTRO, RITA L.
Vicepresidente: VERAMENDI, OLGA L.
SEC. Gral. DINIRO, CRISTIAN
SEC. Actas: FAZIO, EUGEΝΙΑ
SEC. Organización: GARCIA, CLAUDIO
SEC. Formación Política: URRUCHUA, ESTELA
SEC. DES. Humano: URIBARRI, CESAR
SEC. Relaciones: PARODI, ROSANA
SEC. Finanzas: TARQUINI, OSCAR
SEC. Cultura y Comunicación: MENDILAHATZU, MARCELO
SEC. Mujer: ROSSI, PAOLA
SEC. Asunto. Gremiales: ANDRADE, ALEJANDRA
SEC. Juventud: SALINAS FRANCO
SEC. Derechos Humanos: SOUTHWELL, SERGIO
SEC, TEC. PROF.: SPPINOSI, RODOLFO
SEC. Discapacidad: ALCARAZ, GABRIELA
VOCALES:
1- MONTERO, DIEGO.
2- SANTALUCIA, PAOLA
3- BUSATO, OSCAR.
4- ESEIZA, MARIA
5- GENARO, MARCELO.
6- RAFFONE, FRANCO
7- TOBIO, ROSA
8- MENDILAHATZU, ESTELA
CONGRESALES TITULARES:
1- ALVAREZ, JUAN MANUEL
2- BORDA, DANIELA AYELEN
CONGRESALES SUPLENTES:
1- ANTILOPI, SANTIAGO
2- FERNANDEZ, ADRIANA