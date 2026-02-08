Banco Provincia advierte que la morosidad de las familias volvió a niveles de los años 90

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, advirtió que los niveles de morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales de las familias alcanzaron registros comparables a los de la década del 90, y señaló que el fenómeno está vinculado a la caída de ingresos, la pérdida de empleo y el endeudamiento creciente en un contexto de retracción económica.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, alertó sobre el fuerte crecimiento de la morosidad en los créditos de las familias y aseguró que los niveles actuales “no tienen antecedentes recientes”, al punto de que “hay que remontarse a los años 90 para encontrar registros más altos”.

Según explicó, el aumento de la morosidad se observa principalmente en tarjetas de crédito y préstamos personales, donde una parte significativa de los hogares tiene dificultades para cumplir incluso con los pagos mínimos.

Cuattromo señaló, en diálogo con Radio Provincia AM 1270, que muchas familias no logran afrontar los compromisos financieros asumidos, producto del deterioro de su situación económica. En ese sentido, indicó que la caída del poder adquisitivo y la pérdida de empleo impactan de manera directa en la capacidad de pago.

El titular del banco público bonaerense remarcó que este escenario se da en un contexto de retracción del mercado interno, menor nivel de actividad y aumento de gastos fijos, lo que tensiona los presupuestos familiares y empuja al endeudamiento para cubrir consumos básicos.

En ese marco, Cuattromo también advirtió sobre el crecimiento de los créditos de fácil acceso ofrecidos por billeteras digitales y otros actores financieros, que operan bajo regulaciones distintas a las de la banca tradicional.

De acuerdo a su análisis, la falta de información clara y de educación financiera puede derivar en situaciones de endeudamiento involuntario, especialmente cuando se combinan ingresos inestables con ofertas crediticias inmediatas.

El presidente del Banco Provincia planteó que las innovaciones tecnológicas en el sistema financiero requieren reglas claras y equitativas, para evitar distorsiones y proteger a los usuarios. En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer la educación financiera para que las familias puedan tomar decisiones informadas sobre el uso del crédito.

Además, contrastó estas prácticas con las herramientas ofrecidas por la banca pública, que cuentan con mayores controles regulatorios y condiciones de transparencia, en un contexto marcado por el crecimiento del endeudamiento de los hogares.

Fuente: INFOCIELO