Newcom: Las Fortineras disputaron su primer torneo del año en casa

Este domingo se realizó en las instalaciones del polideportivo municipal de nuestra localidad, el primer torneo de Newcom femenino del año, el cual contó con la visita de numerosos planteles, que compitieron durante toda la jornada.

En Categoría +60, participaron 5 equipos: Águilas Chas, Progreso, La Garra, Fénix y Troyanas.

Resultados finales:

Campeón: La Garra, subcampeón Fénix, tercer lugar Troyanas.

Categoría (+50/+40): Siete fueron los equipos participantes: La Garra, Pandilla, Tigresas, Incorregible, Alquimias, Fortineras Blancas y Fortineras Amarillas.

Resultados finales:

Campeón: Tigresas, subcampeón: La Garra, tercer lugar Incorregibles.

“La subcomisión de Newcom Fortinera felicita a todos los equipos que participaron, como así también a todos los que colaboraron”, destacó el Prof. Horacio Tebes.

Fotos: FB Horacio Tebes