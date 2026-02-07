Por las constantes peleas, habrá vigilancia permanente en Plaza de Mayo

Desde hace un tiempo a esta parte, durante los fines de semana, se han producido una serie de altercados en la vía pública, donde una multitud es público y protagonista de peleas callejeras.

Las noches de Ranchos se han visto alteradas por enfrentamientos entre grupos o individuos, convirtiendo a la Plaza de Mayo en el epicentro de las reuniones, y también de los combates, y es por esto, las autoridades policiales han decidido tomar cartas en el asunto definitivamente, ya que no basta con hacer un recorrido esporádico por la zona.

Consultadas fuentes policiales a raíz de los continuas peleas y desmanes antes mencionados, “a partir de la fecha se va a dejar un móvil policial fijo todas las noches”, confirmaron a este medio.

Según pudimos averiguar, desde las 22 horas, y durante gran parte de la madrugada, un móvil será parte del paisaje céntrico de manera permanente, para tratar de disuadir a los jóvenes a iniciar disputas. Y posteriormente, se continuará con la vigilancia habitual, en donde participan la Policía Comunal el GPM.

A raíz de los hechos ocurridos en estos enfrentamientos se han iniciado causas penales, que están en plena investigación.

Por otro lado, se alienta a la comunidad a comprometerse y denunciar si son testigos de este tipo de hechos, comunicándose a comisaría a los siguientes números: 475963 / 475962 / 481004 / 481134 / 475962 / 101.