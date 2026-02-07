Crimen de Nicolás Riccardi: en septiembre juzgarán al acusado en Dolores

El adolescente de 16 años fue asesinado cerca de la laguna de Chascomús. El caso conmovió a toda la región.

publicidad

En septiembre de 2026 se realizará en la ciudad de Dolores el juicio por el asesinato de Nicolás Riccardi, el adolescente de 16 años que fue apuñalado durante un robo cerca de la laguna de Chascomús. El único imputado mayor de edad, Marcos Muñiz (21), será juzgado entre el 8 y el 11 de septiembre.

El crimen ocurrió en la madrugada del martes 15 de enero de 2024. Nicolás se encontraba con amigos en el Parque Libres del Sur, junto a la laguna, cuando fueron abordados por tres jóvenes que, armados con un fierro, intentaron robarles celulares y mochilas. En medio del ataque, Nicolás huyó, pero fue alcanzado y apuñalado en el corazón. Los agresores escaparon llevándose su mochila.

Gravemente herido, el adolescente logró caminar algunas cuadras hasta que cayó muerto en un garaje de la calle Sáenz Peña al 100, donde fue hallado por un vecino. El lugar se encuentra a unos 100 metros de la costanera, a la altura del viejo muelle del San José, y a una distancia similar de la Plaza Gouaillard.

Tras el hecho, la policía detuvo a Muñiz y a dos menores de 15 y 17 años, quienes quedaron a disposición del Fuero Penal Juvenil. El acusado mayor será juzgado por el Tribunal Oral N.º 1 de Dolores, integrado por los jueces Claudia Castro, Cristian Rabaia y Emiliano Lázzari, el mismo tribunal que intervino en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El juicio buscará esclarecer responsabilidades en uno de los hechos más dolorosos y conmocionantes de los últimos años en Chascomús.

fuente e imagen: entrelíneas.info