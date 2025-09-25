Recuperando fecha: El Verdinegro visitó a ADES

Este miércoles, la Primera y Tercera división del Club Atlético Ranchos visitó a la Agrupación Deportiva El Salado para jugar los partidos pendientes correspondientes a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense de fútbol.

publicidad

En el primer turno, la Reserva cayó 2-1 en condición de visitante. El gol de Ranchos lo marcó Gabriel López.

Por su parte, el conjunto mayor empató 2-2, y Lionel del Campo fue el autor de los dos goles de la noche.

“FUERZA CRIS”

Los planteles ingresaron al campo de juego con una bandera de aliento para Cristian Rodas, el entrenador de arqueros del Verdinegro, que protagonizó un accidente el pasado sábado 13 de septiembre, cuando la Ford EcoSport en la que viajaba junto a dos amigos, despistó y volcó sobre la Ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos. Al momento perdió la vida Joaquín Daguerre, un joven de 27 años oriundo de Brandsen, pero con fuertes lazo en nuestra ciudad, ya su mamá es ranchera. Otro joven, sufrió lesiones, y debió ser intervenido quirúrgicamente, pero sin riesgo de vida.

Producto del siniestro vial, Cristian quedó en grave estado de salud, y fue internado en el Hospital Cuenca de Cañuelas, en donde aún lucha por su vida.

La familia verdinegra se encuentra en vilo, ante su evolución, rogando por una pronta recuperación para el joven integrante del cuerpo técnico.