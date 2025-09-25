Recuperan una moto que había sido sustraída momentos antes

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

publicidad

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que, en el día de ayer en horas de la noche, se toma conocimiento de sustracción de motovehiculo de 110 cc, marca Motomel, la cual se hallaba estacionada en vía pública, misma logra ser hallada, instantes posteriores a pocas cuadras del lugar del hecho, habiendo sido abandonada por los malvivientes que habían cometido la sustracción.

Se efectúa búsqueda de los dos sujetos masculinos, involucrados en el ilícito, contando previamente con descripción fisonómica y de vestimenta de ambos, aportadas por cámaras de Monitoreo Municipal, lográndose su aprehensión en zona urbana, de los mismos, resultado uno mayor de edad y el restante menor de edad.

Tomando intervención Fiscalía del Joven en turno del Departamento Judicial La Plata, procediéndose a la entrega del rodado a su propietaria.

Comisario Inspector Lucas Adrián Andersen

Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz