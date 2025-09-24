90 inscriptos para el Rally de Arrecifes

Luego de la postergación por malas condiciones climáticas, este fin de semana se realizará la 5ª fecha del Rally Mar y Sierras en la “cuna de campeones”.

Los días 26, 27 y 28 de septiembre para disputar la competencia en Arrecife, lo cual ha generado mucha expectativa, y al día de la fecha suman 90 inscriptos, siendo un récord en lo que va de la presente temporada.

Cuatro binomios rancheros serán parte de esta edición, con el debut como piloto de “Lichu” Villano, quien ya tiene alguna experiencia en la categoría, pero desde la butaca derecha. Además, los hermanos Ferreyra irán como navegantes.

Ellos son:

402 Pedro Macchi – Franco Macchi (VW Gol) – N7

724 Pedro Pérez – Horacio Arriola (VW Gol) – N1

731 Oscar Ferreyra – Julián Checa (VW –Gol) N1

924 Lisandro Villano – Lisandro Santi (VW Gacel) – AH

Navegantes:

7 Luciano Goicoechea – Yamina Ferreyra (Gol Trend) – MRT

59 Alfredo Davila – Braian Ferreyra (Peugeot 208) – RC2S

Ya se dieron a conocer los cronogramas de los tres días de actividades, y se aclaró que “hasta las 13 hs del jueves 25, están prohibidos los reconocimientos, para facilitar el trabajo de las máquinas viales que están llevando a cabo las tareas de reacondicionamiento y mantenimiento de los caminos”.

El día viernes será la largada promocional desde la Municipalidad de Arrecifes, y previamente los autos podrán probarse en el shakedown, que será en el Paseo de los Puentes, y más tarde la reunión de pilotos.

El sábado se correrán 4 P.E, con dos pasadas por cada uno. La competencia a las 11:03 hs. con el tramo Las Cañas- balnearios (12,90 Km), le sigue Los Molinos –Todd (16 km), y se repiten en el mismo orden.

El domingo, también serán cuatro PE, y serán los mismos recorridos de la jornada anterior, comenzando a las 9,48 hs.

Fuente: Rally Mar y Sierras Oficial