Alejandro Irigoyen preparado para una nueva fecha de la Limitada

Luego de haberse suspendido por lluvias el pasado fin de semana, la Limitada Belgranense programó la continuidad del campeonato temporada 2025

La cita sería este próximo fin de semana del 27 y 28 de septiembre, en el autódromo Ciudad de Brandsen, circuito Francisco “Pancho” Alcuaz.

Allí, una vez más estará presente el piloto ranchero, Alejandro Irigoyen, quien aguarda impaciente la continuidad del campeonato.

Por ahora, el pronóstico climático extendido no es alentador para el fin de semana, ya que desde hace unos días hay probabilidad de lluvias para el sábado. Probabilidades y cantidad de lluvias que fueron in crescendo, y que hoy marcan 97 % de posibilidades y 18,2 milímetros de precipitaciones, lo que haría imposible el desarrollo de la actividad.

“Es una lástima que se vuelva a complicar la actividad para el fin de semana, pero contra el clima no se puede hacer nada. Nosotros estamos con todo listo a la espera de lo que decidan los presidentes de las categorías, y el concesionario del autódromo”, aseguró Alejandro Irigoyen.

Ahora, solo resta esperar el avance en las próximas horas del pronóstico extendido para el fin de semana y, como dijo Ale, esperar la decisión de los organizadores del evento.

Abel Urfini – Prensa