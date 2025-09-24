Más de 200 personas disputaron el regional de los JJBB en Ranchos

El tejo masculino, Cat. B de General Paz clasificó para la instancia final de los Juegos Bonaerenses

Este martes, en el centro de Educación Física de nuestra ciudad se realizó la etapa Regional de los Torneos Bonaerenses- Adultos Mayores, de la región 1.

A través de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaria de deportes de la Municipalidad de General Paz se informó que Tal como estaba programado, se desarrolló la segunda parte del regional, donde más de 200 personas nos visitaron para competir en las disciplinas Natación, Tejo y Newcom.

“Fue una gran fiesta deportiva, donde nuestros representantes dieron la pelea”, aseguró el Director del Área mencionada, Prof. Horacio Tebes.

“En el caso de tejo masculino B, la pareja confirmada por Prósperi Alberto y Pérez José, se quedó con el primer lugar, logrando el pase a las finales de Mar del Plata. En tejo Femenino A y Masculino, se llegó a la final, pero no alcanzó. Y en Mixto A, se llegó a semifinales”, detalló.

Por sui parte, y tal como lo informáramos en otra nota, en Newcom A también se llegó a semifinales. (VER)

“Cada año, los municipios se preparan más, y las competencias son muy parejas”, analiza Tebes, quien aprovecha la ocasión para agradecer “a (los Promotores de) Salud que nos acompañó toda la jornada, a los jueces de tejo, a Mario Gómez y Daniel Bustamante por cederlo el espacio para el desayuno; al personal de la Secretaria de Deportes, a mis alumnas de gimnasia, a los guardavidas, Rodrigo Pérez y Matías Gago, al personal de la pileta, y al personal de mantenimiento del C.E.F”.

“Por último, felicitar a todos los representantes de nuestra región que nos representarán en Mar del Plata”, cerró Horacio Tebes.