JUEGOS BONAERENSES: Fortineros- +60 disputó el regional

En el día de ayer se llevó adelante en nuestra ciudad, una nueva jornada de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses. En este caso, 9 equipos de Newcom se hicieron presentes en las instalaciones del centro de Educación Física, donde compitieron a lo largo de todo el día.

publicidad

Entre los participantes, se encontraba un equipo de Newcom Ranchos, Fortineros +60, quienes llegaron hasta la semifinal.

“Con un plantel muy corto, el equipo dio pelea”, explicó Horacio Tebes, agregando que “en un partidazo, el representante de General Paz, cayó en la semifinal frente a General Belgrano”.

“Cómo compañero quiero agradecerles y felicitarlas por su desempeño a las chicas Silvia Aguilar, Sandra Lorenzo y Marita García; jugaron muy bien. Por otro lado, un placer compartir cancha con Carlos Querejeta, Roberto Herrera y Pedro Martínez, bajo la dirección técnica de Marcelo Barrera. Gracias Fortineros, a seguir así”, alentó Tebes.