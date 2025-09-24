Intendentes de a Quinta Sección cuestionaron fuertemente las políticas de Javier Milei

El Grupo de los 12, integrado por intendentes de la Quinta Sección Electoral emitieron un comunicado donde expresaron profunda preocuación por el deterioro de la situación económica, social y productiva que sufre nuestra región producto de las decisiones del Gobierno de Javier Milei.

publicidad

«Hoy, como representantes de los ciudadanos del interior de la provincia de Buenos Aires no podemos dejar de alertar sobre la paralización de obras pública responsabilidad del gobierno nacional; la caída de los salarios y la falta de incentivo para la generación de nuevos puestos de trabajo, producto de las políticas nacionales; la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, a raíz de los salvajes recortes; el vaciamiento del sistema de salud, afectando la calidad de vida de miles de personas; y el abandono total de las funciones del Estado Nacional en términos generales», indicaron.

En este sentido, señalaron que «a ello sumarle la preocupación que genera el nuevo intento de la administración central -para el presupuesto 2026- de quitar el beneficio a nuestros pueblos de la «Zona Fría» en las tarifas del sistema de Gas que afectaría a alrededor de 5 millones de bonaerenses. Como así también, las repercusiones negativas que tendrán -durante la próxima temporada veraniega- las medidas macro económicas y el camino cambiario tomado desde el Ministerio de Economía».

Los intendentes remarcaron que «nuestra región se ve fuertemente golpeada, al punto de que nuestros municipios no pueden sostener más las obligaciones que le corresponden al Gobierno nacional. Por ello, llamamos al Poder Ejecutivo, en la figura de Javier Milei, a que recapacite. Que dote al gobierno provincial de los fondos coparticipables que les pertenecen por ley, para poder ejecutar una clara distribución de la riqueza, apostar al federalismo y al bienestar general».

Por último, dejaron en claro que «estamos convencidos de que la unidad es el único camino para enfrentar estos profundos desafíos, defender nuestra Provincia y construir una alternativa política a este doloroso ajuste que afecta a la clase media, al comercio, a los trabajadores, a las Pymes y a cada uno de nuestros Municipios».

Este comunicado fue firmado por Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (Gral. Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Juan De Jesús (La Costa), Javier Gastón (Chascomús), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián lannantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Alberto Gelené (Las Flores), y Héctor Olivera (Tordillo).

Fuente: Ahora Mar Chiquita